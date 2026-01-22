🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11本周發動「金馬開運好運來」優惠，1月21日至1月25日限時5天，包含多款買2送2、買1送1、買2送1商品。從單件平均特價來看，康普茶18元、435ml瓶裝可樂15元、午後紅茶熱奶茶25元、M&M's 巧克力25元、麥芽脆心黑巧克力28元。
現煮飲品好康也沒少，大杯精品美式平均50元、大杯精品馥芮白平均60元、大杯特選美式平均33元、大杯特選拿鐵平均40元、珍珠奶茶平均40元、小葉紅茶平均23元。
同樣換算成單件特價，黑巧克力威化餅乾18元、御料小館雞塊23元、TOMMI米漢堡46元、室內香氛膏150元、韓國無窮花手洗精100元、國際牌錳乾電池4入59元、蘇菲超熟睡衛生棉45元、酒精濕巾10抽17元。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是1月21日至1月25日，共有5款半價商品，若換算成平均特價，味味一品麻辣臭豆腐麵30元、爆能能量飲料18元、DYDO日式拿鐵咖啡20元、微笑河馬餅20元、盛香珍蛋酥／花生厚捲燒40元。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，1月23日至1月25日限時登場，包括FMC檸檬氣泡水平均15元、海鹽焦糖雪糕平均20元、好多魚餅乾平均13元、辛拉麵平均25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」至1月25日，多達7款商品都是半價以下，換算成平均特價，辛拉麵辣白醬風味33元、日清香辣海鮮杯麵22元、金車漢寶越式河粉25元、日清海鮮／鮮蝦杯麵33元、冷萃蜜香紅茶18元、杜老爺摩摩喳喳甜筒25元。
此外，靠得住好眠褲原價118元、特價39元，相當於破盤3.3折，平均L號好眠褲每件20元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，1月22日上午9時開賣「Simple Life洗衣精補充包」39元，共有濃縮、抗菌防蟎兩款可選，皆為2公升裝，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新，7-11本周發動「金馬開運好運來」優惠，1月21日至1月25日限時5天，包含多款買2送2、買1送1、買2送1商品。從單件平均特價來看，康普茶18元、435ml瓶裝可樂15元、午後紅茶熱奶茶25元、M&M's 巧克力25元、麥芽脆心黑巧克力28元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家會員優惠是1月21日至1月25日，共有5款半價商品，若換算成平均特價，味味一品麻辣臭豆腐麵30元、爆能能量飲料18元、DYDO日式拿鐵咖啡20元、微笑河馬餅20元、盛香珍蛋酥／花生厚捲燒40元。
門市「限時殺5日」至1月25日，多達7款商品都是半價以下，換算成平均特價，辛拉麵辣白醬風味33元、日清香辣海鮮杯麵22元、金車漢寶越式河粉25元、日清海鮮／鮮蝦杯麵33元、冷萃蜜香紅茶18元、杜老爺摩摩喳喳甜筒25元。
此外，靠得住好眠褲原價118元、特價39元，相當於破盤3.3折，平均L號好眠褲每件20元。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，1月22日上午9時開賣「Simple Life洗衣精補充包」39元，共有濃縮、抗菌防蟎兩款可選，皆為2公升裝，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1組，售完為止。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！