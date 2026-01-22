我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等關稅談判達成協議，不僅成功爭取15%關稅且不疊加，未來若美方依「232條款」對半導體及其衍生產品加徵關稅，台灣也可望適用最優惠待遇。外交部長林佳龍今（22）日受訪時，罕見揭露談判幕後細節，並分享美國商務部長在與我方的互動過程中，直接稱駐美代表俞大㵢為「Ambassador Yu（俞大使）」，顯見美國將台灣視為一個國家。林佳龍今早接受《POP撞新聞》專訪時表示，外界多聚焦於由行政院副院長鄭麗君領軍的經貿談判團隊，但實際上外交部也全程深度投入，包括政務次長陳明祺擔任副總談判代表，駐美代表俞大㵢更是隨時與美方保持密切聯繫，「我們沒有時差，是24小時全天候備戰」。聊到一段談判花絮，主持人黃暐瀚提及，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在初期互動時，曾直接稱呼俞大㵢為「Ambassador Yu（俞大使）」，之後才因政治壓力改口，使用較中性的頭銜，換成台北經貿辦事處代表，為什麼俞大㵢跟美國的關係如此要好？「其實美國是把台灣視為國家，關稅談判本來就是主權行為。」林佳龍指出，商務部相對不那麼政治化，也較少承受來自中共的即時壓力，因此在第一時間自然脫口而出「俞大使」，他形容這是「身體很誠實」的反應，現場情況也確實如此。林佳龍進一步說明，此次談判與簽署都在美國商務部體系內完成，不僅為台灣爭取到實質的關稅與產業利益，也在外交層面大大加分，台美關係因此更加緊密，投資、安全與供應鏈合作同步推進，形成多贏局面。不過，林佳龍也坦言，中共對此自然是「氣得跳腳」，立刻就提出抗議，但這樣的反應反而印證，美方在實務操作上已將台灣視為具備主權行為能力的對等夥伴。