天氣風險公司分析師黃國致表示，受到強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，今入夜局部地區下探8度低溫，北部、東部溼冷有感，中南部則是日夜溫差大，明（23）日下午乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉，週末天氣再回溫，苗栗以北高溫上看24度。
強冷氣團影響！今入夜低溫剩8度
黃國致預報指出，今（22）日至明(23)日上午臺灣周邊受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多，迎風面苗栗以北到宜蘭、花蓮為多雲到陰局部短暫陣雨天氣，中南部地區大致為多雲天氣，偶有陽光露臉；850hpa的0度等溫線在臺灣北部海域，700hpa的0度線在恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形，追雪民眾上山前務必做好準備。
氣溫方面今（22）日苗栗以北到宜蘭白天高溫12-15度，中部及花東高溫16-20度，南部高溫19-21度；夜晚到週五（23日）清晨中北部、東北部都市地區低溫11-13度，空曠地區低溫8-10度，南部及花東都市地區低溫13-15度，空曠地區低溫10-12度。
周五水氣減少！週末漸回溫天氣好轉
週五（23日）下午乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。白天溫度將回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫17-19度，中部及花東地區高溫19-22度，南部高溫20-21度；夜晚到週六（24日）清晨中北部、東北部都市地區低溫11-15度，空曠地區仍可能降到10度左右，南部及花東都市地區低溫15-16度，空曠地區仍可能降到12度左右。
週末至下週一（24-26日）轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫19-24度，中部及臺東高溫21-25度，南部高溫22-26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，南部及花東都市區低溫16-18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫，日夜溫差較大。
下週二（27日）上午預計有鋒面系統通過臺灣北部海域，對本島無直接影響；下午東北季風再度增強，將持續影響至下週四（29日），屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。
資料來源：天氣風險 WeatherRisk 臉書
