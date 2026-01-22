我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區於昨（21）日深夜驚傳重大火警，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，而被救出的羅女也因傷勢過重不幸宣告不治。基隆市消防局於22日一早將臉書粉專大頭貼更換為黑白照片，並發文沉痛哀悼：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」，字裡行間充滿對這位英勇同袍的無盡追思。這起火警意外發在21日晚上10點多，基隆一處社區2樓突然起火，火勢猛烈還延燒，濃煙竄出後灌滿樓梯與公共空間，一度傳出4、5、6樓都有人受困，警消獲報到場，緊急疏散上百人的同時佈水線灌救，共有5人輕微嗆傷送醫。在起火的住戶中，一名年約70多歲的余姓老婦逃出後，向消防員求救，哭喊「我女兒還在裡面！」消防二話不說衝進火場，進入搜索時發現，屋內空間不僅狹小，更堆放了大量雜物與衣物「宛如小型回收場」，消防隊採取分批背負空氣瓶的方式輪替進入火場，殉職的小隊長詹能傑在第2次撤出時，特別叮囑門後與床邊的雜物極易滑落「衣服堆得像山」、「一碰就會山崩」，提醒弟兄們千萬要當心。直到凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，終於在堆積如山的雜物中，尋獲受困的羅女，當時她已被重物壓困且呼吸困難，詹能傑毅然決定將自己的面罩交給對方使用，然而現場火勢與濃煙突然加劇，失去防護的詹能傑在吸入大量濃煙後與同仁失聯，一小時後被同人救出，但遺憾的是，經過數小時緊急搶救，小隊長詹能仍於清晨5時許宣告不治；而羅女送醫治療後，也於今天上午身亡，令人相當悲痛。小隊長詹能傑捨命救人、壯烈殉職後，基隆市消防局為了哀悼這位英雄，於22日早上特別將官方臉書粉專的大頭照更換為黑白照片，並貼出他與同仁並肩作戰的合照，悲慟地寫下：「慟！小隊長，任務已經結束！一路好走…我們會記得…祢為了救人而犧牲了自己！」這則悼念貼文隨即引發廣大回響，無數網友紛紛留言表達敬意與不捨，感念他用大愛守護眾人，在他人逃離危險的時刻選擇挺身前進。民眾紛紛留言「英勇無畏，謝謝您為了社會的努力」、「向英勇的小隊長致敬」，眾多哀悼與感激之情在網路上蔓延，共同祈願這位守護市民的英雄能安息，並感嘆其無私奉獻的精神將永遠留在大家心中。