▲泰自豪黨推舉阿努廷為2月大選唯一總理候選人，阿努廷並喊話若連任，將延續現任財經、外交與商務團隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲泰國人民黨黨魁納塔蓬是目前呼聲最高的總理人選。（圖／美聯社／達志影像）

在政局動盪未平、權力版圖持續重塑的背景下，泰國宣布提前於今年2月8日舉行總理大選。從保守派過渡領袖、改革派新世代，到背負家族政治光環的學者型候選人與老牌菁英，主要政黨人選全數到位，這場選舉被視為攸關泰國民主未來的重要轉折點。現任總理、泰自豪黨黨魁阿努廷，成為此次選戰中的「穩定象徵」。出身政商世家的他，曾主導新冠防疫與大麻除罪化政策，政治立場卻明確偏向保守與保皇。在法院裁定為泰黨政府下台後，阿努廷憑藉國會表決上位，被外界視為動盪時期的過渡人物，其能否在選戰中轉化「穩定牌」為民意支持，備受關注。與阿努廷形成鮮明對比的，是38歲的人民黨黨魁納塔蓬。作為改革派新世代代表，他以工程師與創業家背景踏入政壇，長期主張打破既有政治與經濟結構，降低社會不平等。納塔蓬對王室制度提出調整主張，試圖在尊重君主制與制度改革之間尋求平衡，也因此成為保守陣營強力警戒的對象。為泰黨則推出學者型候選人尤德查南，試圖結合專業治理與政治家族能量。身為生醫工程教授、同時出自親近塔克辛家族的核心成員之一，他的參選被解讀為為泰黨在動盪後期尋求「理性形象」與延續政治影響力的關鍵布局。尤德查南主打科技、國安與制度現代化，企圖重建民眾對政府治理能力的信任。老牌民主黨則由前總理阿披實再度掛帥，代表制度派與道德政治路線。出身菁英、受西方教育的他，長期獲得城市中產與南部選民支持，但過去在街頭政治與軍政夾縫中的執政經驗，也讓其評價高度兩極。此次再戰，阿披實試圖以反貪腐與制度穩定，重塑民主黨的存在感。從阿努廷的保守過渡、納塔蓬的世代改革、尤德查南的科技治理，到阿披實的制度回歸，這場提前登場的總理大選，早已超越個人競逐，而是一次關於世代交替、權力邊界與民主方向的全面攤牌。憲法法院角色、王室定位與經濟轉型，將共同決定泰國下一步走向，也讓此次選舉成為不可忽視的歷史分水嶺。