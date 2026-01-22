我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌日前率團閃電訪問美國華府，就高關稅及國防軍購議題與美方人員進行面對面會談。黃國昌14日返台後透露，從美返國後更加堅決反對政院版本的軍購特別預算條例，本週國防部到立院外交及國防委員會做完秘密會議專報後，將提出民眾黨版本特別預算條例。黃國昌今（22）日痛批總統賴清德不敢辯論，並表示民眾黨版本特別預算條例，這個週末將進行最後一次諮詢會議就會定稿。黃國昌今日於立院議場前受訪，黃國昌表示，他在等賴清德，希望他站出來公開辯論，如果多數台灣人民覺得他說的有道理，那就支持行政院版，依照民進黨現在的態度，執政黨不知道是希望國家繼續往前進還是內耗？希望賴清德有勇氣，因為行政院長卓榮泰出來校正，之後又龜縮，這時候恐怕是賴清德要自己親自上陣的時候了。針對黨團軍購預算版本，黃國昌說，「我們早就準備好了」，這個週末他們會再進行最後一次諮詢會議就會定稿，不過他擔心，在野一片好意，想解決問題，到時候民進黨又會嫌太少，沒有1.25兆就不要，跟小孩一樣哭鬧，就像民進黨面對總預算爭議一樣。