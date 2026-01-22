我是廣告 請繼續往下閱讀

對於選舉期間「票投民進黨，青年就會上戰場」、「賴清德當選，外資將會大量撤離，台灣經濟就會崩潰」等耳語，總統賴清德今（22）日細數執政成果、破除謠言，他並親自說明，目前民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，而台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈的據點；賴強調，台灣的經濟新局已經打開，大家不要質疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路。賴清德上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時表示，現在世局確實動盪，有外媒宣稱台灣是全球最危險的國家，也有國內的人士公開主張，「票投民進黨，青年就會上戰場」、「賴清德當選，外資將會大量撤離，台灣經濟就會崩潰」，但在今天，這些事情都沒有發生，接著俄烏戰爭、以哈戰爭接續發生，台灣仍然屹立不搖，台海仍持續維持相當程度的穩定，外資更大量地投資台灣。賴清德提到，其真相是，當2019年新冠病毒後，再加上地緣持續不斷的衝突，全球產業鏈由長鏈變短鏈，民主陣營在尋找一條非紅供應鏈，而台灣正是民主陣營尋求的可信賴、安全的非紅供應鏈的據點。賴清德指出，去年4月2號，美國總統川普祭出的對等關稅，據美國統計，台灣前年對美國的貿易順差高達739億美金，因此美國給予台灣的對等關稅，一開始是32%，國內外很多人士擔心，因為台灣是以經貿為導向的國家，面對這麼高的關稅，這一次恐怕難走出困局，但站在今天這個時間點，大家也看到，台灣不僅僅走出這個困局，且爭取到更好的機會。賴清德續指，政府面對對等關稅全程掌握，府院黨全員投入，同時也全盤的規劃，不僅考慮到台灣的優劣點，也考慮到美國的觀點，及台灣與周邊國家的競爭關係。賴清德說，台積電魏哲家總裁日前前往美國白宮，宣布對美再投資千億美元後，到總統府跟他一起開記者會，當時魏哲家講了一句話，「台積電不怕競爭，只要公平」，而大家也知道，在台灣的企業，不僅是台積電不怕競爭，每一家企業都不怕競爭，只要公平就好，台灣現在跟韓國、日本、歐盟拉平公平的條件，就是台灣企業最大的機會。賴清德提到，在去年一整年當中，台灣雖然壟罩在一個不確定的環境當中，但台灣人民、各企業都交出一張亮眼的成績單，所以對台灣來講，雖然是一個不確定的一年，但何嘗不是台灣經濟崛起的一年。賴清德接著細數經濟成長率、就業狀況、股市等，強調去年大家交出一張不錯的成績單，今年國際社會也看好台灣，他相信每一個人都有一個生活經驗，雖然沒有看到百花盛開，但只要聞得到風中傳來隱隱的香味，就已經知道春天已經來到。「台灣的經濟新局已經打開！」賴清德說，大家不要質疑，也不要裹足不前，更不能走回頭路，「我們應該要有信心，我們一定要有信心，勇往直前，我們一定可以迎接更好的未來」。