---以下有雷，請斟酌觀看---

▲《愛情怎麼翻譯？》12集已在Netflix上線。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

金宣虎、高允貞合作的新戲《愛情怎麼翻譯？》12集全數在Netflix上線，許多人看完後都盛讚劇情浪漫、男女主角又帥又美，很有CP感，但實際追完12集會發現，有10集都在鋪陳女主角年幼時的創傷，造成人格分裂，與男主角之間的感情拉扯太多，尤其她一直覺得自己不值得被愛，打可憐牌實在讓人難以認真追完，到第4集開始就會想按倍速，若不是金宣虎的可愛酒窩，可能很難看完。金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》中飾演口譯員，因緣際會認識了到日本抓姦的小咖女星高允貞，還充當她跟小三的翻譯，回國後又合作同一檔戀愛實境節目，金宣虎擔任高允貞和日本男星福士蒼汰的即時口譯，發展出一段三角關係。許多觀眾看完都大讚金宣虎男友力爆棚，高允貞則是顏值在線，福士蒼汰從一開始討厭高允貞，到後來的默默守護也圈了一票粉絲。不過劇情設定中，高允貞原本是小咖女星，拍了一部又恐怖又有喜劇元素的電影，在殺青戲時意外墜樓，昏迷了六個月，醒來後發現自己已經是大明星，可謂是一夜爆紅。但也因為這份榮耀來得太快，她一直分不清紅的是角色「都拉美」還是自己，有時候會有第二人格「都拉美」跑出來，原本第6集兩人將確認關係，結果得知金宣虎一直以來的暗戀對象，也就是哥哥的未婚妻決定取消婚約，高允貞的內心開始不安。接下來5集都在演兩人之間的拉扯，高允貞認為自己不配擁有愛情、不值得被愛，後來金宣虎甚至說「反正我們一定會分手」說服她交往，讓人看了過於疲憊。結局中也揭露到底為什麼高允貞會花這麼多集自我懷疑。原來她在小時候，曾目睹媽媽對爸爸下藥，在爸爸倒下後，媽媽也拿著有毒的蛋糕要她吃一口，希望一家人能在另一個世界相聚，但她因為不想，選擇從陽台上跳下樓，雖然她不記得媽媽的長相，但其實媽媽和她長得一模一樣，所以她一直看到的「都拉美」，其實是那個曾經拋棄過她的媽媽。幽默的是，中毒的父母後來送醫後撿回一命，兩人各自安好，但就是不願意面對高允貞，彷彿她是他們愛情的污點，高允貞也在見了媽媽一面後，化解了一直以來的自我懷疑，勇敢走向金宣虎。