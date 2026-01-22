我是廣告 請繼續往下閱讀

2000萬超級紅包（售價2000元）

▲新春限定年度最強檔 刮刮樂「2000萬超級紅包」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

1200萬大吉利（售價1000元）

▲新春年度刮刮樂「1200萬大吉利」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

金馬獎（售價500元）

▲新春刮刮樂「金馬獎」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

五路財神（售價500元）

▲2026年新春刮刮樂「五路財神」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

海底大尋寶（售價300元）

▲2026年新春刮刮樂「海底大尋寶」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

大三元（售價200元）

▲2026年新春刮刮樂「大三元」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

金好鑽（每張售價200元）

▲新春刮刮樂「金好鑽」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

金馬報喜（售價200元）

▲新春刮刮樂「金馬報喜」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

財源滾滾（售價100元）

▲新春刮刮樂「財源滾滾」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

馬年行大運（售價100元）

▲2026年新春刮刮樂「馬年行大運」。（圖／取自台灣彩券公司官網）

台灣彩券公司今（2026）年至今已推出10款新春刮刮樂，其中包括每年春節最受矚目的「2000萬超級紅包」、「1200萬大吉利」等，而首個1200萬元頭獎已在高雄被刮出，幸運兒是一名年輕越南移工，也讓大家羨慕不已。不過，目前上市面有10款新春刮刮樂開賣，到底該怎麼選？每張多少錢、頭獎有多少、中獎率又如何？《NOWNEWS》也整理出最新10款刮刮樂資訊，讓民眾購買時參考。台灣彩券2026年已推出二波新春刮刮樂，首先是1月6日上市的「1200萬大吉利」、「五路財神」、「大三元」、「馬年行大運」、「海底大尋寶」共5款，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元；1月20日再推出5款總獎項超過2460萬個，百萬元以上獎項共1232個，總獎金逾222億元，其中有最受矚目的新春限定年度最高頭獎「2000萬超級紅包」、總中獎率100%的年度生肖主題「金馬獎」，還有「金好鑽」、「金馬報喜」與「財源滾滾」，玩法多樣且獎金、獎項相當豐富。台灣彩券公司總經理謝志宏也透露，過年前還會再發行5款，合計過年期間將有15款新春刮刮樂供選擇。刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項與去年並列史上最多，總中獎率69.33%。面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，頭獎1,200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。頭獎300萬元共有14個，總獎金高達25.5億元，為史上最多頭獎及總獎金的「金系列獎」刮刮樂，總中獎率100%頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%1000元以上的獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%頭獎200萬元共有7個，總中獎率34%頭獎200萬元共有8個，總中獎率34.5%最高獎金10萬元多達550個，平均每2張就有1張中獎，總中獎率50.35%7個頭獎30萬元，總中獎率33%最高獎金5萬元多達150個，總中獎率50.1%，平均每2張就有1張中獎