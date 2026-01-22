我是廣告 請繼續往下閱讀

▲詹能傑進入火場前不忘提醒同仁要小心點，並指示路線給予參考。（圖／翻攝畫面）

基隆市安樂區樂利三街的社區「台北生活家」昨（21日）晚間發生一起火警，基隆市消防局獲報後派遣消防車輛及救護車輛共30輛、消防人員73人、義消15人前往搶救。其中，基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場內，將面罩摘下捨身欲救出受困在內的羅姓女子，沒想到卻因吸入大量濃煙失聯，最終不幸殉職。而詹能傑進入火場前的最後身影也曝光了，可見他在三度進入火場前全身汗、氣喘吁吁的提醒其他同仁：「你們要小心點！」詹能傑準備三度進入火場前，滿身汗的他氣喘吁吁提醒：「你們要小心點！」表示現場床很高且四處都是衣服，只要不小心碰到就會「山崩」，並指示路線供準備進火場內的同仁。而詹能傑再度進入火場後，於堆滿衣物、雜物的屋內發現受困的羅姓女子，但余女因被重物重壓，導致逃脫、呼吸困難。詹能傑見狀後，將自己的面罩脫下來給羅女。怎料，現場濃煙加劇，詹能傑因吸入過多濃煙而失聯，直至凌晨2時許才被搜救人員尋獲，送醫搶救後仍身亡。據了解，屋主平時不在家，其妻子因長期堆放大量資源回收及二手衣物，導致現場空間相當狹小。而屋主的女兒羅姓女子目前無工作，主要負責在家照顧媽媽。昨（21日）晚間屋內不明原因起火，導致2死4傷的悲劇，除了殉職的詹能傑外，羅女也在今（22日）上午宣告不治。基隆市長謝國樑表示，會替詹能傑爭取最大的撫卹。而對於其家屬表達希望可以進入忠烈祠一事，基隆市府也承諾將努力爭取。