▲基隆仁愛分隊小隊長詹能傑殉職，基隆市消防局臉書發文哀悼。（圖／翻攝基隆市消防局-角落消火伴臉書）

基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨（21）日深夜驚傳重大火警奪走2命！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，他在搜救期間曾多次叮囑弟兄屋內雜物堆積如山、極易崩塌，必須格外小心，未料這竟成了他最後的遺言。消防安全粉專「消防神主牌」在社群上發文哀悼，同時呼籲民眾清空「以後會用到」的垃圾，別讓小隊長的犧牲白費。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間。起火戶的一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊女兒仍受困屋內。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心，沒想到這番話卻成了他的最後遺言。凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的住戶羅女。為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治。令人悲痛的是，受困的羅女經搶救後，也於今日上午宣告不治，這場惡火最終帶走了兩條寶貴生命。悲劇發生後，消防安全粉專「消防神主牌」在社群平台發文指出「導致詹能傑殉職的不只是火，更是屋內堆積如山的雜物。那些平時捨不得丟的紙箱、舊衣物，在黑暗中成了無法跨越的高牆，活活困死了這位把命交出去的英雄。這是一命換一命的沉重」。「消防神主牌」沉痛呼籲眾人：「拜託大家，現在就轉頭看一眼家裡的走道吧。清空那些『以後會用到』的垃圾。別讓小隊長的犧牲白費，更別讓這條回家的路，變成英雄的墳墓」。最後，消防神主牌向詹能傑致敬哀悼「任務結束了，小隊長。謝謝您，用生命教了我們最後一課。」