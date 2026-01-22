有「中國第一美胸」封號的女星徐冬冬，原定2月底將與港星未婚夫尹子維舉辦盛大婚禮，沒想到21日突拋震撼彈，宣布婚宴急喊卡。兩人在微博發文證實因女方近親重病，為了專心陪伴家人，決定先取消繁複的結婚儀式，擇日再辦，先改為低調家宴。徐冬冬更發出拒收禮金的嚴正聲明，並表態誰送了禮金或禮品，她會請對方回家。

▲尹子維在微博上說明婚禮取消，改成低調家宴的原因，是因為徐冬冬家裡有近親重病。（圖／翻攝自微博＠尹子維）
徐冬冬從小被長輩帶大感情深厚　尹子維：現在情況不太好

徐冬冬與資深女星胡燕妮之子尹子維籌備婚禮多時，原訂2月要在女方家鄉哈爾濱大宴賓客。但尹子維在微博沉重發文表示有變數，他表示，因徐冬冬從小是由這位近親長輩帶大，雙方關係非常親近。

因該名長輩病情轉危，現在情況不太好，在全家人慎重商議後，決定將2月26日的日子保留，但形式從婚禮改為低調的家庭朋友聚餐。尹子維強調，婚紗慶祝儀式確定延後，具體補辦時間將視長輩的病情而定，他也感謝大家一直以來的支持。

▲徐冬冬希望大家參加家宴時不要帶禮金，她拒收。（圖／翻攝自徐冬冬微博）
徐冬冬守護家人！誰送禮金就請誰回家

徐冬冬也在微博發文，為家宴立下嚴格規矩：「無論家人朋友，還是長輩，誰送禮金或禮品，這次我會請您回家。」一句「請您回家」聽起來很強硬，但也有粉絲猜測，她是為了讓長輩與親友沒有負擔，專心為病重的家人祈福。她也寫了：「抱歉，但感恩。」

徐冬冬和尹子維是一對曾經分合、修成正果的情侶，現在因家人健康暫緩婚禮，也讓粉絲留言送上祝福：「家人健康最重要」、「一切順利，早日康復」。

資料來源：尹子維微博徐冬冬微博

