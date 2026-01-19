我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LULU（右）擔任婚紗照及婚禮「總企劃」，特別為每一套婚紗寫下心動告白宣言。（圖／天地合娛樂提供）

▲陳漢典（左）、LULU（右）婚禮籌備進入最後衝刺階段，坦言近期每天睡眠都只剩四、五個小時。（圖／天地合娛樂提供）

陳漢典、LULU將在本週日（1/25）舉辦世紀婚禮，今（19）日再度釋出兩組絕美婚紗照，並透露這次的婚紗企劃是小倆口攜手譜下的幸福宣言，對彼此甜蜜告白：「謝謝你，我最好的朋友」、「穿越時空愛上你」，儼然讓婚宴上的誓言提早曝光。在最新公開的婚紗照中，LULU穿著昭和復古浪漫風造型禮服，竟與媽媽 30 年前結婚時所穿的幾乎一模一樣，讓她驚呼：「只能說母女連心，真的很神奇！」LULU擔任婚紗照及婚禮「總企劃」，特別為每一套婚紗寫下心動告白宣言，像是「遇見靈魂伴侶的機率是60億分之一 …好險，我找到你了！」、「我們不用犧牲自己成就對方，而是一起完整彼此的生命」甜蜜指數破表。日前兩人已公開在富士山前拍攝的婚紗照，近日再釋出另外兩套，為了完整呈現昭和年代的氛圍，LULU穿上「復古浪漫風」婚紗，她透露這套禮服原本只是上網隨意搜尋出來的範本，沒想到竟與媽媽30 年前結婚時所穿的款式幾乎一樣，母女倆都覺得很不可思議。另外一套日系典雅風婚紗則來自台灣設計師品牌「富松梅」，LULU透露由於父母親在結婚 30 週年紀念時曾穿過該品牌，這次換自己穿上可說別具意義。這次的造型設定、拍攝形式、婚禮節目流程及細節都由LULU一手規劃，陳漢典則以「軍師」身分提出建議，婚禮籌備進入最後衝刺階段，兩人除了平時的工作，下班後也都是在討論相關事宜，坦言近期每天睡眠都只剩四、五個小時，這場結合創意、情感與巧合的世紀婚禮讓外界期待。