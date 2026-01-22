我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區「台北生活家」社區21日深夜發生住宅火警，造成一名消防人員殉職。隸屬基隆市消防局仁愛分隊的小隊長詹能傑，為救出受困民眾，三度進入火場進行搶救，雖成功完成任務卻不幸殉職，消息傳出後，消防同仁與地方社會一片哀痛。這起火警發生於21日晚間10時許，起火點位於社區2樓。現場一名77歲老婦已自行逃出，但其女兒仍受困屋內。消防人員到場後展開搜救，詹能傑多次進入濃煙密布的火場搜尋，最終在屋內找到受困女子，惟該名女子遭雜物壓困、行動受阻且呼吸困難。情況危急下，詹能傑將自己的空氣面罩脫下讓對方配戴，自己則因吸入大量濃煙當場昏迷。稍後，支援人員進入火場將詹能傑救出，緊急送醫搶救，仍因傷重不治，英勇殉職。年僅41歲的詹能傑，消防資歷近20年，為警專23期畢業，長年投入第一線救災救護工作，曾參與多起重大事故搜救行動，包括復興航空空難、普悠瑪列車翻覆事故、太魯閣408次事故及0204花蓮地震雲門翠堤大樓倒塌等重大災難，表現備受肯定，並曾獲頒108年消防署消防績優救護人員殊榮。詹能傑私下熱愛重機運動，常利用休假騎車紓壓；其胞弟詹庭豪同樣任職消防體系，兄弟倆長年並肩守護城市安全，基隆市消防局過去也曾在官方社群平台介紹「詹氏兄弟」，形容兩人為滿門「豪」「傑」的消防典範。此次火警奪走一名資深消防員的生命，也再度突顯第一線救災人員所面臨的高度風險。基隆市消防局與各界已陸續表達哀悼，並協助家屬處理後續事宜。