▲導演透露，金宣虎跟高允貞是《愛情怎麼翻譯？》的最佳人選。（圖／Netflix）

「看極光」極致告白 金宣虎浪漫又體貼

金宣虎、高允貞選角過程曝光 化學反應極強

《愛情怎麼翻譯？》介紹 線上看連結

Netflix全新浪漫喜劇《愛情怎麼翻譯？》開播後掀起討論，其中一句看似平淡卻暗藏情感密碼的台詞「你要看極光嗎？」被不少觀眾視為全劇最溫柔的愛情語言。導演柳英恩今（22）日接受媒體訪問時，也親自拆解這句話背後的情感設計，同時分享選角內幕與拍攝過程，首度鬆口為何金宣虎、高允貞會成為這部作品的「命定組合」，以及兩人之間讓她印象深刻的化學反應。導演柳英恩直接點出《愛情怎麼翻譯？》中一場象徵性的戲碼，當浩鎮（金宣虎 飾）對茂熙（高允貞 飾）說出「看見極光了」這句話，但那其實是屬於茂熙的語言，她解釋周浩鎮這個人，是連「我喜歡你」都說不出口，只能用「我們去看極光吧」這樣的方式來表達情感，「那一刻，其實是他用對方的語言在說話」。至於「看見極光」這句話，是浩鎮擔任茂熙的戀綜翻譯，有一個行程是要去看極光，雖然浩鎮只會在後台，但茂熙很想跟他一起看極光，所以一直搜集四葉幸運草；後來茂熙跟浩鎮說想一起看，可惜找不到幸運草，以為沒有極光了，就在她講的時候極光卻出現了，金宣虎就指頭頂叫她看，也等於是在回應對方的喜歡。柳英恩導演也總結，《愛情怎麼翻譯？》後半段的劇情，濃縮了兩位角色各自成長的軌跡，以及他們的愛情一步步完成的過程，也是整部作品情感最集中的段落。談到金宣虎與高允貞的選角過程，柳英恩導演直言，整個團隊和編劇花了非常多時間反覆討論角色設定，她形容周浩鎮是一個成熟、沉穩、情緒高度克制的人，但這部戲真正想描寫的，其實是男女主角在正式相愛之前，那段不斷試探、拉扯、你進我退的過程，因此需要一位能精準放大細微情感變化的演員。提到金宣虎，柳英恩表示，她一直認為他在情感層次的掌握上非常細膩與出色，同時也能消化洪氏姐妹作品中特有的輕快節奏與喜劇感，是與周浩鎮角色高度契合的選擇。至於車茂熙一角，她形容這是一個活潑跳躍、透明又坦率的人物，而高允貞本人正好也是情緒寫在臉上的類型，「一緊張就會全部寫在臉上，那樣的模樣本身就很可愛。」加上編劇曾在《還魂》中與高允貞合作過，對她的信任感自然更強。柳英恩也回憶，在讀本階段其實很難確認所有細節，只是隱約覺得金宣虎與高允貞應該會合得來，直到實際進行測試拍攝的那天，她才真正放下心來，「我記得那天心情特別好，因為他們的化學反應比我想像中還要更好。」說到這裡，她甚至忍不住笑出來。她進一步分析角色關係時提到，茂熙在面對自己的傷口或黑暗面時，總是習慣拐彎抹角、選擇逃避，甚至想要轉身離開，但浩鎮在聽見那些話時，眼神裡並不是排斥或恐懼，而是一種憐惜與理解，「那種連都拉美（茂熙的第二人格）的樣子都能一起包容進來的情感線，我覺得是能貫穿整部作品的關鍵」。《愛情怎麼翻譯？》描述的是多語言口譯員周浩鎮（金宣虎 飾），在接下全球頂級明星車茂熙（高允貞 飾）的口譯工作後，所展開的一段充滿不可預測性的浪漫愛情喜劇。該劇由曾撰寫《還魂》系列、《德魯納酒店》的洪氏姐妹編劇（洪定恩、洪美蘭），與《太陽的後裔》、《紅丹心》導演柳英恩攜手合作，從籌備階段就備受期待。線上看連結「」查詢。