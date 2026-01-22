中央氣象署今（22）日針對14縣市發布「低溫特報」，強烈大陸冷氣團影響，今日至明日上午天氣寒冷，新竹以北、宜蘭地區及金門有持續10度左右、連江有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，苗栗、臺中、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：22日上午至23日上午
📌橙色燈號2：新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📌黃色燈號：苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
