強烈冷氣團襲台，全聯、愛買量販推出煮火鍋必搭生鮮、火鍋料優惠，且繼上次全聯推出19元高麗菜引發搶購潮後，愛買量販也跟上優惠力度，即起重達1公斤的台灣高麗菜、白蘿蔔都下殺19元優惠。買了高麗菜不會做？《NOWNEWS》整理網友熱門分享的高麗菜懶人料理，微波爐就能做，還有天冷煮火鍋，使用高麗菜一招神煮法，輕鬆煮出完美荷包蛋。
愛買高麗菜、白蘿蔔19元！日本草莓也特價
即起至1月25日限定，愛買量販台灣高麗菜1公斤、台灣白蘿蔔皆只要19元。
且愛買量販即起至1月31日前，還有來自日本的草莓每箱（2入）只要799元；熱賣的茂谷柑每袋75元；蜜富士蘋果每粒45元；韓國麝香葡萄每盒199元；智利櫻桃Jumbo半斤優惠價99元，禮盒裝2.5公斤更只要750元；另有紐西蘭櫻桃依品種不同，每盒799至899元不等。
氣溫驟降！全聯線上、線下生鮮鍋物也特價
強烈冷氣團襲台好冷！全聯也推出鍋物、生鮮優惠，「雅方特級紅燒羊肉爐1000g」27日前每盒特價229元；搭配「海霸王綜合火鍋餃450g」每組特價147元；或是來碗雞湯暖暖胃，22日前美味堂人氣品項「金華干貝燉雞2200g」每袋特價279元，「鹿茸烏骨雞2200g」每袋289元。
嗑鍋、喝湯少不了尚青的生鮮食材，前通通祭出優惠，1月22日前「豬五花火鍋薄切肉片」每100g只要48.5元，「嚴選鮮凍白蝦仁350g」每包特價159元，「翠玉娃娃菜200g」每包特價49元，「有機好友菇(好菇道)約120g」特價每包32元；飯後水果也準備好「智利海運櫻桃」每公斤特價269元。
🟡高麗菜懶人料理！微波爐就能做、全家都搶著吃
旅居日本的台灣夫妻「魚漿夫婦」經常在臉書分享日本美食、料理與生活資訊。日前分享日本少婦「ムダ肉ちゃん」上傳至X社群的高麗菜食譜，作法超簡單，甚至不用開火，只要家中有微波爐，4分鐘就能端上桌。
📍 4分鐘最速高麗菜料理
◾材料：高麗菜半顆
◾調味料：芝麻油、醬油、醋
◾做法：
1、將半顆高麗菜隨意切塊
2、淋上芝麻油
3、加入醬油和醋
4、反扣另個碗盤或加蓋減少水分流失
5、放入微波爐，500W功率約加熱4分鐘
6、最後撒上蔥花和芝麻就完成了
🟡吃火鍋必學！「高麗菜煮蛋法」超好吃
根據網友在社群平台「Threads」貼文指出，吃火鍋時可將大片的高麗菜反面入鍋，接著把雞蛋打在菜葉上加熱，過沒多久雞蛋就開始凝固成完美的火鍋煮蛋，繼不會蛋全散在湯裡，還可以享用完整蛋體，真的非常聰明。
除了使用高麗菜煮蛋外，民眾也分享可以用一樣的方式拿來煮王子麵，這樣麵體就不會散在鍋內非常難撈，讓該網友媽媽傻眼問：「這是什麼神奇的煮法？」正確無誤，同樣是Threads友分享瘋傳。
