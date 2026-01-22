我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金娜妍（如圖）曾分享健身影片，結實肌肉線條讓粉絲們讚嘆不已。（圖／金娜妍Threads @naaa_.y）

▲被稱作「跑步王者」的南珉貞（右）曾在2025 The North Face 100 臺北越野跑挑戰賽擔任15公里組領跑員。（圖／好看娛樂提供）

▲高嘉瑜（如圖）參戰《最強的身體》，自信喊話要顛覆外界印象。（圖／好看娛樂提供）

節目《最強的身體》自開播以來話題不斷，本週日最新一集邀請到高人氣啦啦隊女神參賽，身為韓國健美冠軍的金娜妍，對上林浠、曲曲、南珉貞等強敵，引來粉絲關注。金娜妍曾參加健美比賽並拿下冠軍，過去她拍下自己健身時的照片，精壯身材讓許多粉絲驚呆，直呼：「跟妳的臉完全不搭。」另外，南珉貞曾在2025 The North Face 100 臺北越野跑挑戰賽擔任15公里組領跑員，好體力也讓眾人佩服不已。《最強的身體》本集迎來「最強應援團」組，中華職棒6隊啦啦隊女神首度齊聚，進行激烈體能廝殺，包括Passion Sisters 盈瑩、台鋼雄鷹林浠、統一獅包子、樂天女孩隊長曲曲、小龍女金娜妍以及Fubon Angels南珉貞。為了替女神應援，南珉貞與金娜妍的粉絲，清晨6點就到場卡位，主播徐展元也在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」提到各自的背景，盈瑩以體操女神之姿自信喊出美強兼備，林浠則是熱舞社出身，腿力驚人，曲曲以耐力著稱，身為韓國健美冠軍的金娜妍擁有強大心肺，被稱作「跑步王者」的南珉貞曾在2025 The North Face 100 臺北越野跑挑戰賽擔任15公里組領跑員，彼此在賽場上的體能對決，堪稱棒球圈最熱鬧的一場體能戰。除此之外，本集還有顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組，前立法委員高嘉瑜自信喊話要顛覆外界印象，將對上台北市議員陳宥丞、新北市議員陳世軒，三人在場邊互動火花十足，一邊互虧體力、一邊聊政壇日常，笑稱要「用完賽成績說話」，輕鬆幽默的互動也成為緊繃賽事外最亮眼的一幕，展現跨組別的友情與運動精神。《最強的身體》每週日晚間8點在台視主頻道熱血開賽，中華電信 MOD／Hami Video 每週日凌晨12點上線、CATCHPLAY+週三早上10點上線；節目官方YouTube頻道則於每週二中午12點準時上線