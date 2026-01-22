我是廣告 請繼續往下閱讀

陳意涵、翁倩玉、安心亞、鍾欣凌等人主演電影《陽光女子合唱團》改編自韓國電影《美麗的聲音》，講述一群因不同原因入獄的受刑人，以「組成合唱團」互相扶持的故事，很多人看完都說這部片實在太好哭，沒想到有人做足準備，帶著整串舒潔衛生紙排隊進場，還被分享到Threads上，被網友笑稱，「不是參加告別式欸！」有網友在Threads上分享，看電影排隊時看到有人帶著未開封過的整串舒潔衛生紙，笑喊，「哥，你是來看電影不是來參加告別式」，立刻吸引7.6萬人按讚，600多則留言，許多人都喊，「未看先猜是《陽光女子合唱團》」、「參加告別式還不見得哭成這樣」、「一看就知道要看哪一部」、「帶舒潔應該是來看合唱團，來個質感拭淚」，還有人分享老公直接帶毛巾進場。果不其然，釣出本尊回應，還曬出電影票，就是《陽光女子合唱團》，不少人好奇問最後衛生紙有沒有哭完，再度掀起討論。《陽光女子合唱團》是《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙、編劇呂安弦以及團隊再次攜手，翻拍韓國經典感人電影《美麗的聲音》，由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗、陳庭妮等堅強卡司，搭配新秀何曼希要再次逼出觀眾的眼淚。呂安弦研究了許多台灣真實案例，打造出不同於韓國原版的強韌女性角色，幾乎各具魅力。