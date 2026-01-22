我是廣告 請繼續往下閱讀

中央總預算迄今已8度遭在野藍白聯手擋下，尚未付委審查，行政院長卓榮泰昨（21）日要求與立法院辯論，民眾黨立法院黨團總召黃國昌不但秒接招，更直接點名總統賴清德出馬。對此，作家何穎怡狠酸，黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介，這場「單相思鬧劇」終於快要結束。何穎怡昨發文指出，針對總預算辯論，國民黨不但要三長對三長：傅崐萁、羅智強、林沛祥對卓榮泰、鄭麗君、張惇涵，想被電爆，還要電視轉播。但是這還不夠好笑。黃國昌立刻顯現他「越級打怪」的習慣，要單挑賴清德電視辯論。何穎怡狠酸，她是很不願意說啦，但是黃國昌對賴清德的迷戀已經遠遠超越謝龍介。她更痛批，總預算是行政院對立法院，關總統啥事，《憲法》沒讀嗎？何況光是賴清德不噴麥，就爆贏好嗎？幸好再過幾天黃國昌就離開立法院，結束這場漫長的「單相思鬧劇」。該文一出，底下大批網友也紛紛留言狠酸：「他這幾年的表現，『痴男』這名號完全當之無愧」、「終於等到這一天啊，家賊咆哮AB蔥不要再惹事了」、「其實他跟柯P有一樣的症頭，整天幻想自己才是夠格當總統的那個人」、「真是一場苦戀，會不會卸任立委後，每天去總統官邸站崗？」、「問東答西的辯論像是精神科在問診，有何好看？」等。