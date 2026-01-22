我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒舊金山巨人隊韓國球星、外野手李政厚才剛宣布將參加世界棒球經典賽，今日卻傳出在洛杉磯國際機場被海關和邊境保護局人員拘留。 前眾院議長裴洛西辦公室證實此事，並透露幫忙協助處理，美媒也提到李政厚被拘留的原因。根據CBS報導，裴洛西辦公室稱，27歲的李政厚出生於日本，擁有韓國血統，因將旅行文件遺留在韓國而被拘留。裴洛西辦公室在一份聲明中表示，「我們的辦公室正在積極與巨人隊、國會合作夥伴和聯邦聯絡員合作，以解決這一情況並確保李先生盡快獲釋。」CBS指出，已聯繫巨人隊、美國海關與邊境保護局和國土安全部，就此事尋求聲明。目前尚不清楚李是否獲釋。李政厚的經紀人波拉斯（Scott Boras）則告訴《舊金山紀事報》，強調只是文件問題，目前在設法處理。李政厚在昨天才剛正式宣布參加WBC，是韓國隊重要戰力，在2024年美國職棒大聯盟賽季前與舊金山巨人隊簽下六年、總價值1.13億美元的合約，是韓國本土球員有史以來最高的合約。舊金山巨人隊計劃於2026年2月在亞利桑那開始春訓。