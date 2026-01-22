我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德今（22）日表示，台灣要掌握天時、地利、人和，台灣一定會持續開發電力，目前電力穩定，但未來仍要投入綠電，而很多人都把中國當成威脅，但應把此威脅當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量，為了國家安全，在不對稱的戰役之下，台灣一定要大力扶持國防工業。賴清德上午出席「2026 CWEF天下經濟論壇」時談起未來規畫時說，將根據天時、地利、人和相關，講述政府對三大產業的規劃。在天時上，他說，未來是全面智慧化時代，行政院已推出AI新十大建設，預計投入1.5兆元，創造15兆元的產值，到2040年之前，將培養出50萬個AI應用人才。賴清德續指，要做的四大基礎建設，包含人才培育、國家級算力中心等；此外，一定會持續開發電力，穩定的電力供應，目前電力供應是穩定，但未來還是要再投入，特別是綠電，也會著重在三項關鍵技術，包含量子運算、矽光子以及機器人。第二個，要掌握地利，賴清德提到，很多人把中國當作是威脅，「它地確對台灣是一個威脅，這無庸置疑，文攻武嚇不斷，對台統戰滲透，更是進入到各個層面去」，但要把中國的威脅當作是台灣砥礪更安全、更進步、更繁榮的力量。賴清德提到，面對中國威脅，他再次跟大家強調，台灣捍衛國家主權的決心不會改變、世世代代維護民主自由生活方式的堅持不會改變、維持兩岸和平發展的努力不會改變，在對等尊嚴之下，維持跟中國的對話交流，促進和平共榮的承諾也不會改變，要落實這些主張的前題，必須要有堅強的國防，「有堅強的國防，經濟發展，我們才有辦法得到保障，就像是一個人的健康是非常重要，沒有健康，你再大的財富也沒有用；你沒有國家安全，你經濟再繁榮，也是為人作嫁而已」。「國防非常重要！」賴清德提到，除了年度的國防預算，也提出了國防特別預算，要打造台灣之盾、建立智慧化的國防體系，更要推動國防產業，而這也是全世界的顯學。賴清德提到，為了國家安全，在不對稱的戰役之下，台灣一定要大力扶持國防工業，「我們絕對有這個條件，全世界有能力打造自主國防產業，沒有超過10個國家，台灣是其中被點名的一個，我們絕對不能夠妄自菲薄」。賴清德指出，面對中國的威脅，不僅要強調台灣的國家安全，也要順勢發展國防產業，帶動台灣經濟升級轉型進一步的發展，換句話說，「在我的心目中，這筆國防特別預算，其功能不單是國防，有相當大的一部分是在經濟發展、推動產業的發展」。在人和部分，賴清德提到，台灣因中國的阻撓，在國際上處處被打壓，要參加多邊的區域經濟有其困難，過去台灣花了非常多的力量加入了世界貿易組織（WTO），但WTO在多邊的功能上，也沒有達到原先預期的目標，甚至美國總統川普還揚言退出，要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），也受中國不斷的阻撓，很可惜台灣都無法參加，但從前總統蔡英文到他，強化雙邊關係。賴清德指出，另外一個角度看，世界需要現在的台灣，所以台灣跟美國簽訂二十一世紀貿易倡議第一階段，也簽訂了經濟繁榮夥伴對話，再不久，台灣跟美國就要進行EPPD的在這個平台上，進一步深化台美的經濟合作，在對等關稅談判的條件下，去深化台美的經貿合作。賴清德細數與英文、日本、東南亞簽訂協定，這讓台灣不僅僅可以站得穩，也可以走得遠，讓台灣的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界；他強調，台灣已經走上世界舞台，也已經走進了舞台的中心，台灣有能力讓國家更好，也有能力，推動世界的進一步繁榮發展，「我們對自己的國家有信心，國際社會是肯定台灣的，我們團結合作，共同的目標就是讓未來的台灣能夠比現在更好，給年輕的一代一個更好的國家」。