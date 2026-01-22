我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《雙囍》庹宗華一個背影就讓劉冠廷淚崩。（圖／水花電影提供）

《雙囍》雙場婚禮背後 藏著夾心世代的無聲犧牲

▲楊貴媚在《雙囍》中飾演新郎母親，對外維持著事業有成的女強人形象，對內卻對孩子充滿虧欠與不捨。（圖／水花電影提供）

看背影就潰堤 父子戲成情緒引爆點

▲余香凝（左）在《雙囍》中成為支撐劉冠廷（右）的重要力量。（圖／水花電影提供）

新娘成為情緒支點 暖心與現實交錯

由《孤味》億萬導演許承傑操刀的賀歲強檔電影《雙囍》，集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等金獎級卡司，預計於2月17日大年初一全台上映，電影日前舉辦首波試映，觀眾走出影廳時幾乎全都紅著眼眶，直呼這部片披著喜劇外衣，實則是一封寫給離異家庭的情感告白，其中劉冠廷也直言自己在戲中最被觸動的，是在婚禮與飾演爸爸的庹宗華對戲：「一看到他的背影就哭了！」因為這幕，《雙囍》也被不少人點名是今年最容易「看到哭」的賀歲電影。《雙囍》故事圍繞劉冠廷飾演的新郎「高庭生」展開，他為了避免離婚多年、誓不往來的父母在婚禮上正面衝突，竟異想天開安排在同一天舉辦2場婚禮，成為典型的「夾心餅乾」。劉冠廷坦言，這個角色讓他深刻體會到許多孩子在父母離異後，被迫提早成熟、默默承擔的壓力：「身為新郎，卻要同時討好雙方父母，其實在這場婚禮裡做了很多自我犧牲。」這份看似荒謬卻又真實的設定，也讓觀眾在笑聲中逐漸被情緒擊中。談到片中最難忘的一場戲，劉冠廷直指與飾演父親的庹宗華對戲時：「我只是看著庹哥的背影，眼淚就掉下來了。」他形容那一刻明知道角色所做的一切安排其實很荒唐，但父親沈默轉身的畫面，卻像把多年未說出口的情緒一次釋放。庹宗華也回應，這次角色的核心不在於台詞，而是「不想說話、卻什麼都在心裡的沈默」，那種壓抑的情感反而最傷人，也讓父子之間的距離顯得格外揪心。楊貴媚在片中飾演事業有成、個性強勢的母親，表面上理性果斷，內心卻對孩子充滿虧欠與自責，她坦言從第一次讀到劇本就被深深觸動，因為這個角色正代表許多離異家庭中的母親：「對外撐得住，對內卻一直在拉扯。」她也感慨如今不少孩子成長於破碎家庭，結婚看似是喜事，背後卻可能藏著未被看見的悲傷，因此她形容《雙囍》是一部讓人又笑又哭的「傷心喜劇」。在混亂的婚禮計畫中，余香凝飾演的新娘「吳黛玲」則成為全片最溫柔的存在，她理解丈夫的難處，卻也提醒彼此要守住婚姻的初衷：「這是我們最重要的一天，應該好好享受。」不過余香凝也笑說這份高EQ完全屬於角色設定：「如果是現實中的我，應該早就吵翻天了。」電影透過這對新人，讓愛情、家庭與現實層層交錯，也替這場看似荒謬的雙場婚禮，注入最真誠的情感核心。