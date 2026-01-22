我是廣告 請繼續往下閱讀

▲優格姐姐是小朋友眼中的蔡依林，人氣非常高。（圖／翻攝自臉書@優格 - Doremi姐姐）

知名YouTuber咪妃經營的Podcast節目「咪妃KIDS」開播滿週年，日前邀請到被譽為「兒童台最正姐姐」的優格（林姵君）擔任大來賓。優格姐姐在節目中難得卸下心防，坦承與電競實況主老公殺梗（Xargon）結婚10年來曾多次面臨婚姻危機，甚至一度印好離婚協議書並簽名，直言：「這種生活再過20年，我要嗎？」真實的心聲在社群平台上引發近25萬網友的熱烈共鳴。優格姐姐與殺梗於2016年閃婚，婚後育有一子一女，看似幸福美滿的背後，實則經歷不少生活磨合。優格姊姊在節目中坦言，當初面臨瓶頸時，她從《道德經》中獲得啟發，決定不再逃避問題，主動提出婚姻諮商。然而，提案之初卻遭到老公冷回：「為什麼要浪費錢去請一個人聽我們說話？」直到優格姐姐下定決心，將簽好名的離婚協議書擺在桌上，平靜表示「我不要了」，殺梗才驚覺事態嚴重，轉而主動提議：「老婆，我們再努力一下，一起去諮商。」優格姐姐透露，經過諮商後的深度溝通，近期夫妻感情已逐漸回穩。對於許多媽媽在婚姻中遇到的困境，咪妃也好奇詢問：「當時有小孩，怎麼辦？」優格姐姐分享了一套深具啟發性的價值觀：「Happy Mom, Happy Life。但要成為快樂的媽媽，前提是我必須是個快樂的『林姵君』。不管最後決定離婚還是繼續，都要拉回自己身上，問自己想要什麼樣的生活？」這番感性的告白不僅觸動了現場，更在IG等社群平台激起廣大迴響，許多女性紛紛留言表示被「救贖」了。除了分享家庭生活，轉型創業成立「小芙尼家族」的優格姐姐，也積極投入兒童產業。本週六（1/24）下午三點，小芙尼家族將於舉辦簽唱會，屆時優格姊姊將親自現身與大小朋友互動，展現溫暖正能量。