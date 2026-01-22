韓國天團SUPER JUNIOR慶祝出道20週年世界巡演「SUPER SHOW 10」，即將於明（23）日登場至25日連續三天，在高雄巨蛋！高雄市政府表示，規劃「20週年SUPER LIGHT燈光裝置」企劃，高雄流行音樂中心、愛河、美麗島、旅運中心等4大地標點亮代表Super Junior的寶藍色燈光。而承億酒店也提到，同樣加入應援行列，打卡送免費應援酒「SUPER 10」。另外，高雄洲際店則是享有吃飯85折之優惠。
🟡SUPER JUNIOR世界巡演「SUPER SHOW 10」高雄餐飲相關優惠一覽：
📍高雄洲際酒店
高雄洲際酒店表示，因應SUPER JUNIOR高雄演唱會推出推出極限應援，凡持《SUPER SHOW 10》高雄場實體門票，至飯店內的SEEDS 大地義式餐廳、 HAWKER 好客南洋餐廳或在 WA-RA 日式餐廳、湛露中餐廳，皆享「套餐與單點」85 折禮遇。
酒店內的Delicatesse 烘焙坊也推出期間限定「海洋橙花檸檬蛋糕」，將 SUPER JUNIOR 專屬應援色結合海洋意象，以寶藍色鏡面淋面優雅呈現。
此外，1 月 23 日至 25 日期間，BL.T33 大廳酒吧 專為 E.L.F. 策劃了驚喜儀式。持門票於酒吧用餐即享「專屬應援特調二選一招待」，兩款特條包含「The Sapphire Wave 藍色海洋的約定」，深邃透亮的寶藍茶液中，融入接骨木花與熱帶果香與通寧水；而無酒精飲品「Only U只有我們」充滿桂花與蘋果的清甜。每杯售價350元，數量有限，送完即止。
▪️高雄洲際酒店 SUPER JUNIOR 應援活動整理：
活動一：《SUPER SHOW 10》門票消費享優惠
時間：即日起至 2026年06月30日
內容：憑SUPER JUNIOR演唱會門票，於高雄洲際酒店指定餐廳用餐，即享「套餐與單點」 85 折禮遇。
適用餐廳：SEEDS 義式餐廳、HAWKER 好客南洋餐廳、WA-RA 日式餐廳、湛露中餐廳。
活動二：Delicatesse 洲際烘焙坊，寶藍色主題蛋糕
時間：即日起 至 2026年2月20日
內容：Delicatesse烘焙坊推出「海洋橙花檸檬蛋糕」，以代表性的寶藍色應援SUPER JUNIOR，內餡選用檸檬橙花慕斯，展現清新且精緻的感官體驗。
售價：7 吋 1680元
活動三：限時三日補給，應援特調招待 E.L.F
時間：2026年1月23日 至 1月25 日。
內容：憑門票於 BL.T33 大廳酒吧 用餐即招待專屬特調乙杯。可選擇 藍色海洋的約定 (調酒) 或 只有我們 (無酒精飲品)，價值 NT$ 350，數量有限，送完為止
▪️店家資訊：
高雄洲際酒店：預約專線(07) 339-1888
📍承億酒店：
承億酒店也推出應援活動，位在酒店24樓全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，以及27樓BAR KAO泰式餐酒館同樣也將同步點亮寶藍色燈光。承億酒店表示，POOL BAR 現場更設置Super Junior演唱會意象大型投影，營造沉浸式的應援氛圍。此外，活動期間凡在27樓BAR KAO拍照打卡，即可獲贈一杯應援酒「SUPER 10」，邀請粉絲一同舉杯同樂，數量有限，送完為止。此外，承億酒店連接高雄市立圖書館總館的空橋也換上寶藍色新裝。
▪️店家資訊：
承億酒店24樓池畔酒吧POOL BAR、承億酒店27樓泰式餐酒館BAR KAO：聯合訂位專線：(07)333-3999
🟡「SUPER SHOW 10」高雄市政府規劃應援活動一覽：
📍「20週年SUPER LIGHT」燈光裝置（點上寶藍色燈光）：
時間：01月19日- 01月25日17:30-23:00
地點：高雄流行音樂中心、愛河、美麗島捷運站、旅運中心
📍高雄捷運限定應援：
時間：即日起-01月25日
說明：紅線捷運EXPRESS - 限定專屬列車，並有20週年巨蛋站月台 - 成員個人月台。主題列車為彈性調度，捷運APP無法即時查詢班次，實際發車時間依當日人流調整
📍20週年起步走_人行道燈號：
時間：01月20日- 01月25日
地點：
▪️ 中央公園(新堀江商圈)：中山一路/五福二路、五福二路/玉竹三街
▪️駁二藝術特區：大勇路/公園二路口
資訊來源：高雄市政府、承億酒店、高雄洲際酒店
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
