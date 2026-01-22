我是廣告 請繼續往下閱讀

科技業尾牙不夠看了！遠雄人壽霸氣「普發筆電」

但在場員工都有一台筆電可拿，原本他不太相信，直到現場照片出來，螢幕上大大寫著「ACER 15.6吋AI筆電」

▲遠雄人壽尾牙活動贈送員工人人一台筆電，價值破萬元讓底下員工超嗨。（圖／翻攝Threads）

「我曾經是這間的員工，很久以前開始尾牙就是每人普發3C了」

遠雄人壽尾牙太狂！連3年送萬元好禮：員工拿到手軟

2025年尾牙就有員工分享，只要是在職一年以上的員工，人人參加尾牙都會有一台iPad當作參加禮，2024年的禮物甚至是知名家電品牌Dyson當作禮物

▲2025年尾牙就有遠雄人壽員工分享，只要是在職一年以上的員工，人人參加尾牙都會有一台iPad當作參加禮。（圖/翻攝Threads）

不只遠雄人壽！野村證券、廣達電腦、華碩尾牙都太猛

歲末年終時刻到來，各大公司陸續舉辦尾牙活動，犒賞員工這些年來的付出，過去科技業尾牙因舉辦盛大、獎品豐盛，總是受到外界關注，但就有民眾透露壽險公司「遠雄人壽」尾牙不容小覷，不只送出許多好禮，甚至還宣布「普發筆電」，員工人人都有一台，讓員工嗨翻、外界羨慕不已。有網友近日在Threads發文，表示朋友是遠雄人壽員工，傳訊息向他坦言尾牙沒中獎，，讓他嚇得直呼「原本以為開玩笑，結果是真的」。貼文曝光後，瞬間引發眾人羨慕留言，「別人家的老闆總是不會讓人失望」、「我要在這留言讓老闆看到，讓他多學學」、。不過有現任員工強調「雖然是說送筆電，但公司其實是發電子禮卷啦，不是實體，也就是說可以換平台上所有品牌的禮卷，不是筆電也可以」。據了解，遠雄人壽在台灣是一家極具代表性的壽險公司，成立於1993年，立足於台灣33年，其企業員工福祉眾多，致力打造健康友善，並將「運動日常」融入企業文化核心，在2025年底曾獲運動部頒發「運動企業認證」，過去也曾獲國健署「健康職場認證」。不過遠雄人壽的尾牙獎品並非第一次受到大眾矚目，，瞬間讓全台灣人暴動，求著詢問如何入職。值得一提的是，今年不少企業尾牙光環也不輸科技業，像是深耕超過25年的外資投信「野村證券投資信託公司」，今年尾牙頒發陽光普照獎，每位員工都能拿到一台iPhone 17 Pro Max，價格將近4萬元，不只員工開心，外界也感到十分羨慕。而每年廣達電腦尾牙都備受矚目，今年在南港展覽館1館舉辦尾牙活動，席開1300桌、獎金近7000萬元，創下史上最強紀錄；同樣是科技業龍頭之一的華碩，尾牙時也開出820桌，送出每人一萬獎金回饋辛苦的員工們，瞬間成為今年尾牙焦點之一。