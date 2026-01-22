我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處社區昨（21日）深夜發生奪命火警！仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，女住戶也因傷重身亡。對此，基隆市長謝國樑在臉書發文哀悼表示「感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻」，而稍早謝國樑也出面受訪。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區民宅2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間，一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急向消防員哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心，沒想到這番話卻成了他的最後遺言。凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的34歲羅女，為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治，而羅女經搶救後也傷重身亡，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命。對此，基隆市長謝國樑稍早於臉書發文哀悼，表達對詹能傑小隊長殉職的深切不捨與沉痛。謝國樑指出，詹小隊長為警專23期畢業，擁有20年豐富的消防資歷，生前曾參與國道3號走山、復興空難、普悠瑪及太魯閣號事故等重大搜救任務。這回小隊長爲執行任務，捨身救人而英勇殉職，謝國樑表示「我們向詹小隊長表達最崇高的敬意與謝意，也望家屬堅強、保重身體」，文末他也喊話「詹小隊長，已順利完成交託使命，感謝祢為市民生命安全的犧牲、奉獻」。面對媒體訪訪問時，謝國樑表示「小隊長他在這一次在最危險的時候，把面罩給了需要救護的市民，選擇把危險留給了自己，失去這樣的小隊長，對我們消防局還有市府包括我在內都非常難過，慰問完家屬後，家屬也有轉達一些想法，那未來我們會努力來替他完成」。