我是廣告 請繼續往下閱讀

農業部為解決寵物用藥不足問題，與衛福部會銜訂定《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，預計今年7月實施。但也為了避免進口藥物浮濫，貿易署今（22）日表示，新增進口寵物用人用藥品，有43項貨品應先取得農業部動植物防疫檢疫署核發「動物需用國外人藥輸入審核通知書」，才可以進入。台灣去年新生兒數跌破11萬人，台灣貓狗總登記數已超越300萬，顯示社會將寵物視為小孩已是常態，但政府也留意到寵物用藥數量不足，以及管理規定不明等問題。對此，農業部與衛福部會銜訂定《人用藥品用於犬貓及非經濟動物之使用管理辦法》，去年公告，並將在今年7月實施，允許人用藥品經農業部防檢署核准登錄後，可供獸醫師用於治療犬貓等非經濟動物，但同時規定人用藥需登錄 「動物保護藥品」，藥商才可直接提供動物醫院使用。而為了避免進口端出現歧異，貿易署今日修正輸入規定「406」內容，新增進口寵物用人用藥品，應先取得農業部動植物防疫檢疫署核發「動物需用國外人藥輸入審核通知書」，總計有43項貨品列有輸入規定「406」內容，經洽據財政部關務署，海關實務執行面可配合辦理。