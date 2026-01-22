我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《MOVING異能》第一季拿下極佳口碑，如今第二季也將於今年夏天開拍。（圖 / Disney+ 提供）

導演換血加上主角入伍 製作方向大轉彎

▲《MOVING異能》李正河因為即將入伍，因此恐無法續演「金奉皙」一角。（圖／翻攝Disney Plus TW YouTube）

角色高度綁定演員 粉絲難掩失落感

▲《Moving異能》被封為超神漫改劇。（圖／Disney+）

韓劇《Moving異能》第一季於2023年播出後口碑、收視雙收，被視為成功打開韓國「超能力英雄劇」市場的重要作品，第二季製作消息曝光後也一直備受期待，然而與多數延續原班人馬的續作不同，《Moving異能2》一開始就投下震撼彈，不僅導演確定換人，連核心角色之一「金奉皙」也將更換演員演出，消息一出立刻在粉絲圈掀起熱烈討論，期待與不安情緒交織。《Moving異能》第一季由導演朴仁濟操刀，成功塑造出情感細膩又具動作張力的世界觀；第二季則確定交由曾執導《屍戰朝鮮》系列的金成勳接棒。製作單位同時說明，由於飾演「金奉皙」的演員李正河即將於本月26日入伍，無法配合後續拍攝行程，因此角色確定由其他演員接手，目前仍在積極選角中，預計今年夏天正式開拍。換角消息傳出後，韓國論壇與社群平台迅速湧入大量討論。部分觀眾理性分析劇情走向，認為第二季若以原作網漫《異能》的延伸作品《Bridge》為主要藍本，「奉皙」在故事中的戲份本就不算吃重：「只要比重降低，其實可以接受換角！」甚至有人認為僅以背影或飛行剪影呈現角色，也能維持劇情連貫性，不至於影響整體觀感。不過，更多忠實觀眾仍對換角感到惋惜，直言：「金奉皙幾乎已成為《異能》的象徵！」角色與李正河的形象高度重疊，一旦換人勢必出戲。有粉絲表示：「看到臉就要立刻認出是奉皙，這種代入感很難被複製。」即便對演技表現有不同評價，但普遍認為他與角色的貼合度相當關鍵，也因此對續作改動感到不捨。也有網友提出折衷看法，認為此次並非因爭議或犯錯而下車，而是單純面臨服役現實：「等第三季再回歸也不是不可能。」另一方面，部分觀眾則把注意力轉向新導演金成勳，指出《屍戰朝鮮》的成功經驗反而令人期待《Moving異能2》的新風格，隨著製作方向逐步曝光，觀眾心情仍在期待與不安之間擺盪，後續選角結果與劇情走向，勢必成為最大關注焦點。