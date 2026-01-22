冬天的高麗菜又甜又便宜！繼全聯後，愛買量販店也推出高麗菜一顆19元優惠，引發婆媽搶購熱潮。想一次抱倆、甚至狂搬5顆回家，又怕冰箱塞不下怎麼辦？本篇整理從高麗菜挑選、保存到清洗的全攻略，只要掌握專家傳授的「挑、洗、存」三大黃金法則，不僅吃得安心，學會高麗菜保存密技，免塞冰箱也能放2個月。
【挑選篇】蓬鬆比紮實好？看「這兩點」最準
在賣場搶便宜時，別只挑大顆的！根據市場達人廖炯程分享的高麗菜挑選心法，好吃的關鍵在於：
1. 看外觀與重量：優質高麗菜外葉應翠綠、無枯黃黑斑；手感較輕的，口感較清脆鮮甜，適合拿來清炒；較重的代表水分充足，適合煮鍋或包水餃。若買半顆，則觀察菜芯切面是否潔白，避免變色或過乾。
2. 看季節選形狀：冬季產的高麗菜（如目前產季），建議挑選頂部微凸、葉片包裹較鬆散的（蓬鬆感），口感較脆甜；夏季則選扁平、紮實的較佳。
【保存篇】日本名廚傳授！免冰箱黑科技 買太多也不怕！
其實高麗菜保存不一定要占用冷藏空間，綜合日本主婦與生活達人建議，推薦4招密技：
• 第一招：免冰箱「水盆水耕法」
可準備淺水盆，將整顆高麗菜「根部朝下」浸泡水中，置於陰涼處。利用生長特性持續吸水，只要每1至2天換水，常溫下竟能維持葉片硬挺超過2個月。
• 第二招：抑制生長「牙籤封印術」
日本洋食館主廚建議，若放冷藏，可拿3根牙籤刺入底部菜芯，破壞生長點。這招能防止芯部吸收葉片養分，避免發黃老化。
• 第三招：保濕必學「挖芯塞紙巾」
在高麗菜莖部處斜刺入3刀，呈現三角形狀挖去菜芯，用沾濕的廚房紙巾塞進切口處，再把整顆高麗菜「莖部朝下」裝袋冷藏。每次取用後記得更換紙巾保持濕潤，約可保鮮3至4星期。
• 第四招：量大必學「切塊冷凍」
真的吃不完，則推薦洗淨切塊後，瀝乾分裝入保鮮袋冷凍。雖解凍後口感偏軟，但煮火鍋、快炒依然鮮美。
★記者實測「水盆水耕法」： 先前趁全聯特價購入高麗菜，將整顆根部放進加滿水的咖啡杯裡，置於室內陰涼處，約2-3天換一次水。實測發現，水耕近一周後根部竟長出細根！待冰箱空出位置後，切掉長根的莖部繼續「水耕」，整顆移入冷藏，沒想到高麗菜莖部生命力旺盛，甚至長出許多綠色嫩葉，證實高麗菜常溫保存確實可行。
【清洗篇】獲封「最乾淨蔬菜」！醫曝正確洗法
高麗菜層層包覆，常被誤以為高麗菜農藥很多。事實上，它連續多年入選EWG「乾淨蔬菜（Clean Fifteen）」名單，農藥殘留相對極低。不過，為了確保萬無一失，長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈提醒，高麗菜清洗仍需遵守正確順序：
1. 剝除外葉：最外層葉片接觸環境與農藥最多，建議直接剝除。
2. 先洗再切：千萬別切絲後再洗，以免水溶性維生素流失。應將葉片剝下，以「流動清水」沖洗約1分鐘即可。
3. 切除菜芯：洗淨後再切除蒂頭與菜芯，最後依需求切塊，就能安心享用這道CP值最高的國民蔬菜。
趁著這波19元銅板價，民眾不妨多買幾顆，善用「最乾淨蔬菜」的優勢搭配正確保存法，既省荷包又能吃得健康。
資料來源：廖炯程、Clean Fifteen、譚敦慈
