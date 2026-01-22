我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市消防局仁愛分隊小隊長詹能傑，因3度冒死進入火場救人、並將面罩讓給受困民眾而遭嗆昏殉職，火調科今日初步調查，失火住家的客廳對講機配線短路，加上回收衣物「堆得像山」形成火場有大量易燃物不利搶救的狀況，釀成2死4傷的悲劇。基隆市安樂區樂利三街的大型社區「台北生活家」，21日深夜10點多通報火警，11點40分控制火勢；一名老婦人脫困後向消防隊求救「女兒還在裡面」，詹能傑前2次進入搜救並未尋獲，他提醒弟兄屋內衣服堆得像山、要小心「碰到就會山崩」，並告知搜救動線。詹能傑第3次重返火場發現，34歲羅姓女子被一堆衣物壓住無法動彈而且呼吸有困難，他將面罩脫下讓給對方配戴，自己卻因為吸入太多濃煙昏倒失聯，凌晨2點其他同仁在住家臥室找到兩人時，詹能傑已無生命跡象，送基隆長庚醫院氣切急救50分鐘仍宣告不治。羅姓女子也在這場火災中喪命。羅姓女子的母親告訴警消，失火前她在看電視，有見到對講機起火，但消防局考量，對講機採用弱電，電壓低、電流小不太可能引發火災，今天上午抵達「台北生活家」調查時，對講機已燒熔到碳化程度，但往插座內部挖掘發現電源配線短路，研判之後引燃家中大量回收衣物，造成火勢一發不可收拾。