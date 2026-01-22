受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署表示，玉山氣象站今（22）日雖無降雪，但玉山群峰3000公尺以上地區已有明顯的霧凇及結冰現象發生，提醒山友上山前務必做好防滑措施。根據中央氣象署觀測資料顯示，今最低溫落在凌晨4時30分，玉山風口測得零下6.8度，玉山測站零下5.5度。
平地最低溫雲林古坑8.3度！今晚持續冷到明晨
「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專指出，強烈大陸冷氣團發威，今（22）日清晨各地非常寒冷，外島平地最低溫在馬祖南竿5.7度，本島平地最低溫是雲林古坑8.3度。
今（22）晚至明天清晨北台灣將持續受強烈大陸冷氣團影響，中南部加上輻射冷卻效應也是相當寒冷，提醒民眾做好保暖。
🟡1月22日平地低溫排行
馬祖南竿5.7度
馬祖東引5.8度
馬祖北竿6.0度
馬祖莒光6.8度
金門烏坵8.0度
雲林古坑8.3度
金門烈嶼8.4度
金門金城8.5度
金門金沙8.5度
高雄內門8.6度
嘉義竹崎8.7度
新北富貴角8.7度
桃園楊梅8.9度
新竹湖口9.0度
新北石碇9.1度
桃園平鎮9.1度
新北五股9.2度
新竹新豐9.4度
資料來源：中央氣象署
