全球首富馬斯克（Elon Musk）近日與歐洲最大廉航瑞安航空槓上，因該航空CEO歐萊瑞（Michael O'Leary）以成本考量，否決在飛機上安裝星鏈系統，雙方痛罵彼此「白癡」，馬斯克還嗆聲要收購瑞安航空，歐萊瑞則說，馬斯克這波操作大幅推升業績，「隨時歡迎投資」。綜合路透社等外媒報導，馬斯克近日與歐萊瑞隔空交火。歐萊瑞上週在接受愛爾蘭媒體採訪時，宣布瑞恩航空（Ryanair）600多架飛機，全數都不加裝馬斯克SpaceX的星鏈（Starlink）提供Wi-Fi服務的天線，指安裝外部天線會導致燃油總成本年增1億歐元，安裝設備需要2.5億歐元，瑞安航空的乘客不會願意為上網付費。歐萊瑞更直言，馬斯克對飛行和阻力一竅不通，「坦白說…我不會理會馬斯克在他那個叫X的糞坑搞的任何東西」。此話引發兩位商業巨頭相互謾罵對方是「白癡」，馬斯克也批評歐萊瑞是「蠢貨」、「讓人受不了的會計」。馬斯克20日也在X上發起投票，詢問網友是否應該收購瑞安航空，截至22日已有94萬人投票，其中有76.5%投下贊成。歐萊瑞21日出席記者會時澄清，馬斯克不能收購瑞恩航空，由於瑞恩航空總部位於愛爾蘭，總部位於歐盟的航空公司必須由歐盟、瑞士、挪威、冰島或列支敦士登的公民控股，「我們是上市公司。他隨時能買股票，但非歐盟公民不能持有歐洲航空公司的多數股權。他若想投資瑞恩航空，我們認為這是極佳標的，絕對遠優於他從X平台獲得的收益。」歐萊瑞也說，馬斯克這波狂言，大力推升了瑞恩航空的業績，過去五天訂位量增加2至3%。為感謝馬斯克的宣傳效果，他稱將前往馬斯克位於都柏林的辦公室致贈機票。歐萊瑞也說自己不會把馬斯克的言論放在心上，「他不是第一個、也不會是最後一個罵我白癡的人，如果這有助於瑞恩航空的業績，天天罵我也可以」。