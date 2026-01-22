我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨（21）日深夜驚傳重大火警奪走2命！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進出火場，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙不幸殉職，稍早，基隆長庚醫院急診醫師吳俊德也還原，當時搶救小隊長的全過程，可即便醫生們拚盡全力氣切搶救50分鐘，仍無法從鬼門關救回他的性命。基隆長庚醫院急診醫師吳俊德說明，小隊長詹能傑於凌晨2時許送抵醫院時已無生命跡象。由於他在火場中將氧氣面罩讓給受困民眾，導致自身長時間暴露在濃煙中缺氧，造成呼吸道嚴重腫脹、無法順利插管，只能緊急進行氣切手術搶救。儘管醫療團隊竭盡全力拚搏了50分鐘，詹能傑仍因缺氧時間過長且傷勢過重，最終未能救回。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間。起火戶的一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心，沒想到這番話卻成了他的最後遺言。凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的34歲羅女，為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治，而受困的余女經搶救後也傷重身亡，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命，令人悲痛。