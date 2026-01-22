我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼蘇志燮&孔曉振主演的《主君的太陽》（上），跟IU和呂珍九《德魯納酒店》（下）是以鬼魂為題材的浪漫愛情劇，也是《愛情怎麼翻譯？》編劇洪氏姊妹最擅長、愛用的故事題材；不過這敘事方式，在《愛情怎麼翻譯？》中則是以「多重人格」方式呈現。（圖／SBS官網、Facebook/@tvNDrama）

《愛情怎麼翻譯？》開局亮眼 洪氏姊妹擅長戲碼重現引兩極評論

透過這樣的設定，洪氏姊妹想說的是，愛不只是理解對方光鮮亮麗的一面，而是願意去翻譯、去靠近那個最不堪、最黑暗的底層創傷。即便後半段多重人格的處理方式，確實動搖了部分敘事合理性，但脫下奇幻、嘗試朝心理劇延伸的方式，至少可以看出她們想把故事往更深的心理推進，而不是只停在愛情表面。

▲金宣虎飾演的口譯員，是《愛情怎麼翻譯？》核心角色，不只要翻譯，還要懂說話的藝術，以及「讀心術」，把真正的含義，清楚表達給觀眾知道。（圖／Netflix）

金宣虎演技成關鍵 口譯員除了說話「讀心術也超重要」

《愛情怎麼翻譯？》開播上線短短3天，就衝上Netflix全球非英語影集榜第2名，再次替知名編劇洪氏姊妹（洪定恩、洪美蘭）的作品創造高話題！過去她們以節奏明快、笑點密集、奇幻與愛情並行的敘事風格打出代表作，這次同樣延續「非現實設定包裹情感核心」的路線，選擇把奇幻舞台從鬼魂、超自然存在，轉移到人類內心與心理狀態，只是高允貞的多重人格設定，讓整體節奏明顯放慢。這樣的轉向，讓部分觀眾沉浸在跨國取景打造的影像質感與慢熱療癒的戀愛氛圍中，但也讓習慣「1分鐘就要給刺激」的短影音觀影世代出現兩極反應，有人覺得細膩耐看，也有人直言撐不下去。《愛情怎麼翻譯？》開播上線短短3天，就衝上Netflix全球非英語影集榜第2名，同時進入76個國家TOP 10，但是觀眾的評價卻非常兩極，支持者大讚劇集透過日本、義大利、加拿大等海外取景，打造出壓倒性的影像美感，加上慢慢走進角色內心的「慢熱型」戀愛節奏，在刺激題材充斥的當代戲劇市場中，反而顯得難得又療癒，是一部不需要用力追的無害系愛情劇。但也有不少觀眾期待洪氏姐妹過往在《豪傑春香》、《最佳愛情》那種節奏明快、笑點密集的喜劇風格，對《愛情怎麼翻譯？》中段明顯放慢的步調，以及多重人格設定突然登場感到出戲，認為反而削弱了情感投入。這也反映出在短影音敘事養成的「1分鐘就要給刺激」世代裡，用12集篇幅耐心凝視角色創傷，對早就被短影音養壞耐心的觀眾來說，這樣的節奏要嘛愛死，要嘛直接關掉。洪氏姊妹向來擅長把奇幻與愛情綁在一起，從蘇志燮&孔曉振《主君的太陽》、IU和呂珍九《德魯納酒店》這類以鬼魂超自然牽動男女主角的命運，到《愛情怎麼翻譯？》她們選擇把奇幻舞台移進人類心理層面；《愛情怎麼翻譯？》女主角車茂熙的另一個人格「都拉美」，就是扮演和過去作品中與鬼魂相似的存在。「都拉美」是頂級明星車茂熙無法承受的現實痛苦與被壓抑慾望的出口，是一種自我保護機制，表面看起來什麼都有，但內心卻不是那麼完整。這部作品對男主角金宣虎來說，也是一次讓觀眾重新確認他表演幅度的機會，他所飾演的周浩振，是精通英語、日語、義大利語等6種語言的天才口譯員，但是金宣虎的表演，並不只是把外語台詞唸準而已，而是把不同語言的語感與態度，全都消化進表演裡。真正最亮眼的，其實是他的「聽戲」，因為口譯員本質上是站在陰影中的角色，負責把說話者的話交到另一個人手上，金宣虎即使在應該被看見的時刻，仍選擇把視線放在對方身上，用節制的眼神捕捉語言背後的情緒，讓周浩振不再只是功能性角色，也最有說服力的傳達出這部劇的核心命題，口譯不只是翻話，是讀心的藝術。劇名「愛情怎麼翻譯？」本身也帶著反諷意味，因為完美的翻譯從來就不存在，劇中，周浩振經常把車茂熙尖銳的話，翻譯成這個世界比較能承受的版本，有時刻意的誤譯，反而更接近真心；有時選擇沉默，比任何語言都更有力量。洪氏姊妹這部作品，真正想對渴望被完全理解的觀眾說的是，來自不同語言、不同世界的兩個人，不斷誤解、修正、再嘗試理解的過程，本身就是愛，即使節奏仍有粗糙之處、類型混搭引發爭議，但金宣虎與高允貞所建立的這套溝通語言，確實成功觸動不少觀眾。