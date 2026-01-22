我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩已連續24期頭獎摃龜，今（22）日晚間將再度開獎，頭獎上看6.3億元，但怎麼買較易中？又要如何選號？台彩統計，歷年威力彩最常開出的第一區中獎熱門號碼為「24」，至今開過330次，第二區則以「02」最熱門，開過264次。不過，若從2024年億元頭獎得主面貌來看，大致有7大特徵包括橢圓型臉、額頭寬、短濃眉毛、單眼皮小眼睛、耳垂大、蒜頭鼻、櫻桃小嘴加薄唇為主，若符合特徵，可以買張威力彩試試手氣。威力彩玩法採雙區選號制，先從第一區號碼1至38中選出6個號碼，第二區號碼1至8中選出1個號碼，並在每週一及週四晚間8點30分開獎，當晚8點為投注截止時間，當日晚間10點公布派彩結果。台彩統計，2024年威力彩累計開過6次頭獎，而且都是1注獨得，其中高雄市開了2注共抱走7.34億頭獎，而台中市1注中2.76億元、台南市1注得6.31億元、桃園市1注中3.52億元及基隆市1注抱走2.58億元。至於億元頭獎的中獎彩券買法，以選號方式而言，有近7成的中獎人是以電腦選號幸運對中億元大獎，其餘3成為自選號碼中獎。此外，有2成的中獎人是以同樣的選號連續投注超過2期，並幸運對中其中一期的頭獎，其中威力彩的6張億元頭獎中獎彩券則是平均投注333元，相當於3.3注。此外，台彩統計，威力彩第一區最常開出的熱門號碼為「​24」，共開過330次，再來是「03」開了324次，「38」也開過317次；第二區最熱門號碼「02」，開過264次，再來是「5」則開了251次。