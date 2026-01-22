鎖定2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊今（22）日表示，攜手長榮航空推出獨家便宜機票優惠。1月26日至1月31日限時6天，獨家推出精選航點「下殺7折」起，下單加碼贈送eSIM。最推薦「日本神戶」航線祭出來回含稅6999元每日限量快閃價，還有APP爽領800元折扣碼、中國信託信用卡最高現折1000元優惠一次整理。台灣虎航今開賣2026夏季航班1399元起單程未稅。
雄獅旅遊：長榮航空「下殺7折」起！大阪、神戶6999元便宜機票
雄獅旅遊表示，搶攻2026上半年旅遊商機，攜手長榮航空聯手推出機票限時優惠；活動期間下單機票再贈送eSIM。
◾️神戶航線快閃6折：每日限量釋出優惠機位，來回含稅價6999元（約原價6折），提供旅客前往關西地區更高CP值的新選擇。
◾️大阪航線下殺7折：祭出最優7折優惠！
◾️其他熱門城市8折起：東京、沖繩、札幌、仙台，以及韓國首爾、釜山等地，皆享有「8折起」優惠。
不只日本東京、沖繩、札幌、仙台，韓國首爾、釜山等熱門城市享有「8折起」優惠；東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步「最低至少8折起」優惠，滿足不同族群的旅遊需求。
此外，活動期間購買日本線機票，雄獅旅遊再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省下機票錢，還能免費體驗豐富的在地行程。
長榮航空 x 雄獅旅遊 獨家優惠
購票期間：2026年1月26日至2026年1月31日
出發日期：即日起至2026年6月26日
詳情請洽活動網址請點此
雄獅加碼優惠！APP爽領800元折扣碼、中國信託信用卡最高折1000元
為了回饋廣大消費者，雄獅旅遊還祭出「雙重疊加優惠」，推薦折上折划算好康：
1、APP領券：天天登入雄獅APP，即可領取「長榮航空專屬800元」折扣碼。
2、卡友加碼：搭配中國信託信用卡購買長榮機票，使用限定加碼折扣碼「最高現折1000元」。
對於計畫想在今年上半年出國的民眾，不妨把握這波開春快閃優惠，提早卡位省荷包。
台灣虎航：2026夏季航班第五波開賣！1399元起單程未稅
台虎2026夏季航班第五波也即日起開賣了，1399元起單程未稅。提醒大家，以下價格為單程未稅；開賣航線及時刻表依官網公告為準。
◾️飛日本航點
「台南－沖繩」1599元起
「台南－熊本」1799元起
「高雄－熊本」1799元起
【增班航線】
「高雄－沖繩」1599元起：每周二、四增班
「台北－石垣島」1599元起：6月2日起每周二、五增班
◾️飛韓國航點
「台中－濟州」1399元起
「高雄－濟州」1399元起
銷售期間：2026年1月22日10:00 - 2026年1月23日23:59
旅遊期間：2026年3月29日 - 2026年10月24日
活動網址請點此
資料來源：雄獅旅遊、台灣虎航
我是廣告 請繼續往下閱讀
雄獅旅遊表示，搶攻2026上半年旅遊商機，攜手長榮航空聯手推出機票限時優惠；活動期間下單機票再贈送eSIM。
◾️神戶航線快閃6折：每日限量釋出優惠機位，來回含稅價6999元（約原價6折），提供旅客前往關西地區更高CP值的新選擇。
◾️大阪航線下殺7折：祭出最優7折優惠！
◾️其他熱門城市8折起：東京、沖繩、札幌、仙台，以及韓國首爾、釜山等地，皆享有「8折起」優惠。
此外，活動期間購買日本線機票，雄獅旅遊再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省下機票錢，還能免費體驗豐富的在地行程。
長榮航空 x 雄獅旅遊 獨家優惠
購票期間：2026年1月26日至2026年1月31日
出發日期：即日起至2026年6月26日
詳情請洽活動網址請點此
為了回饋廣大消費者，雄獅旅遊還祭出「雙重疊加優惠」，推薦折上折划算好康：
1、APP領券：天天登入雄獅APP，即可領取「長榮航空專屬800元」折扣碼。
2、卡友加碼：搭配中國信託信用卡購買長榮機票，使用限定加碼折扣碼「最高現折1000元」。
對於計畫想在今年上半年出國的民眾，不妨把握這波開春快閃優惠，提早卡位省荷包。
台虎2026夏季航班第五波也即日起開賣了，1399元起單程未稅。提醒大家，以下價格為單程未稅；開賣航線及時刻表依官網公告為準。
◾️飛日本航點
「台南－沖繩」1599元起
「台南－熊本」1799元起
「高雄－熊本」1799元起
【增班航線】
「高雄－沖繩」1599元起：每周二、四增班
「台北－石垣島」1599元起：6月2日起每周二、五增班
◾️飛韓國航點
「台中－濟州」1399元起
「高雄－濟州」1399元起
銷售期間：2026年1月22日10:00 - 2026年1月23日23:59
旅遊期間：2026年3月29日 - 2026年10月24日
活動網址請點此
資料來源：雄獅旅遊、台灣虎航