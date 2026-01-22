我是廣告 請繼續往下閱讀

日圓匯率近期不斷貶值，許多有意準備前往日本旅遊的民眾，思考是否該趁機提前換匯撿便宜。不過，旅日達人林氏璧強調，如果只是偶而去一次日本的人其實不用，沒有差那一點。若真的擔心之後漲起來，他也提到「2個方式」，只有將日本當走廚房的人，才需要做。林氏璧在日本自助旅遊中毒者臉書粉專發文表示，有網友好奇，但計畫明年前往日本旅遊，是否需要趁現在便宜先買日幣？他回應，「若只是偶爾去一次日本，不用，沒有差那一點」。林氏璧以五天四夜行程為例，就算一人準備20萬日幣，「這應該已經多算了，多半費用應該可以用信用卡」，以目前日幣匯率約0.2計算，20萬日幣約為4萬元台幣，假設明年匯率跌至東京奧運那年約0.1964，兩者僅相差720元台幣，約1.8%。即使日圓跌到明治維新時期大政奉還那年的0.1867，其實也只差2660台幣，差6.65%。林氏璧打趣稱，若真的擔心日幣日後漲起來，沒有便宜日幣可換「你選一張回饋高的信用卡+使用04b鼠叔的券就可以補回來了」；只有偶爾去一次日本，根本不用換太多日幣，換多了也沒地方用。他提到第二招，開日幣帳戶，見日幣低就換，用日幣雙幣卡，手癢就儲值一下手機裡的Suica交通卡，都是像他們這樣把去日本當走廚房的人，才需要做的事情。日幣甜甜價其實與多數人無關，除非你是要去日本買房子在準備頭期款。