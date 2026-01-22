我是廣告 請繼續往下閱讀

寶雅正妹女店員爆紅！甜笑電暈72萬人、神撞臉夏于喬

▲影片中出現一名短髮俏麗的女店員，面對顧客三番兩次提問，都可以忍住情緒，保持高EQ回應客人。（圖／IG@poyabeauty）

該名女店員不只顏值高，甚至撞臉女星夏于喬、宋芸樺

▲不少人認為女店員不只顏值高，甚至撞臉女星夏于喬、宋芸樺等人。（圖／翻攝自IG@chiaochiao_hsia）

寶雅甜笑妹IG找到了！本尊起底是她：竟不是店員

而是演員高悅瑄，她是國立台北藝術大學畢業生，曾演出多部多支廣告及舞台劇，其個人IG擁有3.3萬粉絲追蹤