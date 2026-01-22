連鎖生活百貨寶雅（POYA）近日在官方IG上傳一則搞笑短片，其中一名正妹店員露臉後隨即大爆紅，超甜美的微笑吸引72萬人搶看，更被直指撞臉女星夏于喬、宋芸樺。這名女店員IG也被起底，真實身分竟然不是寶雅員工，而是演員高悅瑄，IG擁有超過3.3萬人追蹤，不只外表高顏值，搞笑又爽朗的個性廣受台灣人喜愛，成為新一代的爆紅女神。
寶雅正妹女店員爆紅！甜笑電暈72萬人、神撞臉夏于喬
連鎖生活百貨「寶雅POYA Beauty」近期在官方IG貼出一支以《POV：當同事無法做好表情管理》為主題的短片，影片中出現一名短髮俏麗的女店員，面對顧客三番兩次提問「請問這裡是寶雅嗎？」「自助結帳機要自己結帳嗎？」都會立馬跳出來遮擋同事臭臉，接著向客人展現最甜美的笑容回應問題。
影片已累積超過72萬人觀看，吸引超過1.4萬人按讚、300多人留言，而網友焦點全放在短髮甜笑的女店員，讚賞留言「寶雅店員怎麼那麼漂亮」、「店員好漂亮，哪一間門市，想去」、「店員笑容很甜，紙妹的表情也很可愛」、「寶雅有這麼漂亮的員工我天天去買東西」。
留言中也有人提到，該名女店員不只顏值高，甚至撞臉女星夏于喬、宋芸樺，認為「怎麼有點像夏于喬」、「有人覺得左邊那位很像宋芸樺嗎」「很像夏于喬去混到宋芸樺」。也有人眼尖發現，該間寶雅應是位於台北東湖康寧路的東湖康寧店，納悶詢問「常常去東湖康寧店，怎麼沒看過這兩位漂亮的美女？」
寶雅甜笑妹IG找到了！本尊起底是她：竟不是店員
事實上，該名女店員經常在寶雅「小編帶逛」宣傳短片中露臉，但真實身分並非寶雅員工，而是演員高悅瑄，她是國立台北藝術大學畢業生，曾演出多部多支廣告及舞台劇，其個人IG擁有3.3萬粉絲追蹤，平時經常分享自拍照，被稱讚笑起來可愛又漂亮，氣質爽朗超親民。
高悅瑄在個人社群平台上，除了分享日常生活照片以外，也會拍攝許多美妝介紹、旅遊與穿搭等影片，還有多部搞笑情節短片，展現古靈精怪的俏皮個性，最高甚至有21.5萬人觀看，人氣十分高，成為新一代的爆紅女神。
寶雅IG、高悅瑄IG
