▲高市府教育局參訪熊本市教育中心。（圖／高市府教育局提供）

▲高市府教育局副局長吳文靜（右）率團拜會熊本市教育委員會，與熊本市教委會教育長遠藤洋路（左）合影。（圖／高市府教育局提供）

高市府教育局本週應日本熊本市教育委員會邀請，赴日參與「熊本教育週」活動；透過座談對話，分享重要教育政策，以及國際教育推動成果，深化兩地教育合作關係。並見證高雄市立仁武高中與熊本市立千原台高等學校締結姊妹校，為臺日教育合作立下重要里程碑。本次行程同時安排參訪熊本市教育中心及多所具特色課程的學校，實地了解熊本市在ICT教育推動、課程設計與教學創新上的作法，並透過課堂觀摩與現場交流，進一步掌握各校如何將多元主題融入教學內容。高市府教育局表示，熊本教育週聚焦教育數位轉型、跨界合作與學生表達等多元面向，展現熊本市在教育創新與城市教育治理的推動成果。此次受邀參與熊本教育週活動，除分享高雄市推動雙語教育與數位學習的政策方向與實務經驗，也與熊本市教育夥伴深入交流，促進彼此對教育趨勢與校務推動的理解。在校際合作成果方面，教育局於1月19日亦見證仁武高中與熊本市立千原台高等學校締結姊妹校，象徵雙方教育連結更為深化，未來將在課程交流、學生學習及文化理解等層面展開更緊密合作。教育局表示，後續將與熊本市持續推動師生互訪、線上共學、專題交流等多元合作，並結合雙語教育、數位學習與SDGs等議題，落實「讓世界看見高雄、讓高雄的孩子走向世界」的教育願景。