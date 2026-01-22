威力彩近期邁入24連槓，今（22）日晚間開獎的威力彩頭獎金額上看6.3億元，威力彩獎號將在晚間8點30分透過直播開出，究竟誰能成為被財神爺眷顧的幸運兒？命理專家小孟老師特別分析了1月22日的星座運勢，點名「射手座」與「巨蟹座」是今天偏財運最旺的兩大幸運星座，很有機會獲得意外之財。
1月22日星座運勢重點整理！射手、巨蟹偏財運來了
小孟老師指出，今日12星座在運勢上各有亮點，尤其在財運方面，射手座堪稱今日的大贏家，是名副其實的「投資幸運日」，建議穿著綠色衣物能讓好運加倍，但要留意處女座的小人干擾；巨蟹座適合大膽開發新財路，大筆財富或許就在眼前，幸運色是粉紅色。
正財部分，天蠍座則容易獲得不錯的商業契機，專注於專業領域將帶來回報，幸運色為棕色；雙魚座今日進帳頗豐，但切記「財不露白」，低調才能守住財富，幸運色是大紅色。此外，金牛座與水瓶座都有不錯的業外收入運勢，金牛座可透過講師兼差獲利，水瓶座則在養殖或副業上有賺頭；魔羯座則有機會獲得報稅或代理業務的佣金收入。
除了財運之外，今日也有不少星座在事業與正財上表現亮眼，牡羊座今日宜採「細心觀察」策略，隨時調整步伐，幸運色是棕色；雙子座展現出色的組織能力，能有效分配安排任務，是展現效率的一天，幸運色為咖啡色；天秤座則扮演「解題者」的角色，致力於尋找解決方案，並重點在於開源節流，幸運色同為咖啡色。獅子座在職場上應保持開放心態，接受新式觀念能帶來突破；處女座則建議多和長輩或前輩交流，能獲得寶貴建議。
1月22日12星座運勢一次看（塔羅牌小孟老師盤點）
牡羊座：
工作：細心觀察調整
感情：桃花運陸續來
財運：觀望市場行情
牡羊幸運色：棕色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座：
工作：積極勇敢面對
感情：邁向全新起點
財運：講師兼差收益
金牛幸運色：橙色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙子座：
工作：有效分配安排
感情：奉獻無私的愛
財運：財務利潤敏銳
雙子幸運色：咖啡色
貴人：魔羯
小人：水瓶
巨蟹座：
工作：感恩回報關係
感情：心有靈犀浪漫
財運：大膽開發財路
巨蟹幸運色：粉紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座：
工作：接受新式觀念
感情：有望告白成功
財運：瞭解股票行情
獅子幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：魔羯
處女座：
工作：和長輩們交流
感情：甜蜜幸福愛戀
財運：注意投資行情
處女幸運色：銀色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
天秤座：
工作：尋找解決方案
感情：詩情畫意雅緻
財運：重點開源節流
天秤幸運色：咖啡色
貴人：雙魚
小人：天秤
天蠍座：
工作：專注精通專業
感情：展開美好開端
財運：易獲不錯商機
天蠍幸運色：棕色
貴人：處女
小人：金牛
射手座：
工作：重視安全防範
感情：幸福總在身邊
財運：投資的幸運日
射手幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：處女
魔羯座：
工作：確保品質標準
感情：擁有真愛喜悅
財運：報稅代理傭金
魔羯幸運色：灰色
貴人：牡羊
小人：雙魚
水瓶座：
工作：善於總結反思
感情：遇到真心的愛
財運：養殖副業賺益
水瓶幸運色：金色
貴人：金牛
小人：射手
雙魚座：
工作：提高良好效率
感情：進入新的境界
財運：進帳切勿張揚
雙魚幸運色：大紅色
貴人：天秤
小人：獅子
資料來源：小孟老師星座塔羅牌之清水孟
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
