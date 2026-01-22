我是廣告 請繼續往下閱讀

國造潛艦「海鯤號」已完成5次浮航測試，但仍無法於去年11月底交艦，海軍依合約每日罰款台船19萬元。昨天海鯤號再度出現在台船船塢，傳出1月中下旬有望進行潛航測試。海軍官員今（22）日表示，開始實施潛航測試前整備，完成前置作業達到安全條件，就會召開評估會議，決定後續潛航準備。海軍參謀長邱俊榮海鯤號今日在國防部例行記者會上答覆表示，海鯤號昨天已經出塢，現在在台船碼頭，目前海軍跟台船還有國外的技協持續做必要的驗測，逐步完成前置作業，達到安全條件後就會召開評估會議，決定後續潛航準備。邱俊榮重申，目前都按照計畫性的做，達到標準才會安排後續前置測試或潛航。花費500億建造的國造潛艦海鯤號原定去年4月份啟動海測、11月底依約交艦，卻延遲到6月17日才首度海測，歷經6月26日、7月3日、11月27、11月28共5次海測，目前仍尚未進入潛航測試，國防部長顧立雄也多次坦言，海鯤號建造當初規劃太樂觀，11月底交艦有挑戰性，但11月起每天會對台船開罰19萬。