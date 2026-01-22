邁入2026年，台灣人出國習慣正在發生質變！可樂旅遊今（22）日分享最新觀察表示，旅客不再只是走馬看花，更追求「精準、有品味」的主題式體驗，並公布2026年旅遊市場的三大關鍵新趨勢，「熱血運動」北海道滑雪早鳥優惠，見證F1賽車、日本職棒觀賽；「療癒慢旅」銀山溫泉包棟住宿、與「深度旅遊」九州觀光列車、格陵蘭極地探險等一次整理。美諾酒店集團則宣告深度旅行時代來臨，最新於泰國皇家海濱度假勝地推出華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）
可樂旅遊揭「2026年出國旅行」3大新趨勢！運動、療癒、深度旅遊
根據可樂旅遊觀察，台灣旅客出國對於「主題式旅遊」的需求明顯增長，「熱血運動」、「療癒慢旅」、「深度旅遊」成為三大關鍵新趨勢；業者認為，對大家來說，旅遊已經不再只是純粹玩樂的目的，更像是舉辦一場「為自己打造的風格旅程」。
為了每個人都能輕鬆找到最對味的旅遊目的地，可樂旅遊針對旅遊三大新趨勢，盤點全球最推薦行程，一次整理給台灣旅客參考。
趨勢一：為運動興趣而飛！北海道滑雪、F1賽車、日職觀賽
「運動型旅遊」因熱血沸騰的明確主題、難以取代的現場體驗感，成為疫後成長最快的旅遊類型之一。
◾️滑雪度假早鳥優惠： 看準冬季滑雪熱潮，可樂旅遊推薦日本Club Med全包式滑雪度假村，食宿、專業教練帶領的分齡分級滑雪課程全包，最受親子與新手歡迎。
目前2026年／2027年雪季北海道4大Club Med度假村，已提前開賣5至6日行程，祭出超級早鳥優惠方案，每人最高折3000元、指定信用卡再享95折，早買有優惠、還能避免旺季一位難求。
◾️F1賽車保證席次：2026年度「一級方程式賽車（Formula 1）」將於3月中旬揭開新賽季序幕，業者精選橫跨全球多國大獎賽行程，尤其推薦排位賽與正賽門票，主打「保證席次」入場觀賽。
◾️日本職棒觀賽：暑假當然要鎖定日本職棒，帶領球迷前進東京、大阪與北海道巨蛋，親身感受日職應援文化，甚至有機會親眼見證台灣選手英姿。
趨勢二：療癒型旅遊越慢越奢華！銀山溫泉包棟、高級露營
為擺脫繁忙生活的壓力，「療癒型旅遊」逐漸成剛需。行程不再只是走馬看花，強調節奏緩慢、住宿質感與自然景觀的結合，讓身心真正獲得休息。
◾️日韓短線：日本夢幻景點「銀山溫泉」，可樂旅遊獨家包棟「古勢起屋本館」一晚，幫散客解決訂房困難的痛點，一泊三食每人最低46800元起；而越南峴港則主打古鎮輕奢漫遊，全程入住五星飯店，每人3萬元有找。
◾️長程線： 推薦前往克羅埃西亞體驗五星級豪華露營（Glamping）度假村，造訪世界級國家公園，結合馬術表演、品酒與松露採集等擁抱自然的療癒旅程；或選擇「玩美家族」12日遊，朝聖祕魯庫斯科最盛大的太陽祭，搭乘高山景觀火車前往世界文化遺產馬丘比丘、俯瞰神秘納斯卡線。
趨勢三：享受在地連結之深度旅遊！鐵道、慶典與一生必訪清單
深度旅遊的重點在於「連結」，不是收集式的瘋狂踩點，而是透過特殊的交通工具或文化節慶，享受在地連結；或是難以抵達的一生必訪清單。
◾️特色鐵道體驗：針對不少台灣人熱愛的日本特色鐵道旅遊，可樂旅遊今年推出結合最北「JR宗谷號」鐵道與利尻島跳島體驗，獨家包裝九州高級觀光列車「36+3列車」，呼應慢旅與永續的旅遊趨勢。
◾️文化慶典與冒險： 主打四季節慶的韓國，則推薦咸安落火節、七甲山冰柱節、保寧泥漿節等慶典體驗行程。
◾️一生必訪清單：為有雄心壯志想要完成「人生清單」的旅客，規劃了一生必訪的「格陵蘭島5晚」深度旅遊，在瑟默米尤特和冰峽灣健行、近距離欣賞艾奇冰川的壯闊景觀，沉浸難以抵達的世界盡頭。
美諾集團：宣告深度旅行時代來臨！華欣諾翰酒店全新見客
美諾酒店集團發表「2026旅行趨勢報告」，根據最新研究指出，「隨著旅遊型態持續演變，
現代旅客正重新思考出遊的意義，不再僅止於抵達目的地本身， 而是更加重視能在情感連結、 人際互動與心靈層面產生共鳴的多元旅遊體驗。」促使業者持續打造以身心健康與文化深度為核心的體驗， 讓每段旅程都成為真正值得珍藏的回憶。
美諾酒店集團深耕泰國精選服務市場，最新於皇家海濱度假勝地推出「華欣諾翰酒店（NH Hua Hin）」；共規劃152間現代風格客房與套房，多數房型可欣賞城市景觀或遠眺山巒天際線。步行可到華欣海灘，鄰近蟬創意市集、華欣夜市、BLÚPORT華欣購物中心等地，所在位置方便探索三百峰國家公園（Khao Sam Roi Yot National Park）、帕拉烏瀑布（Pa La-U Waterfall）等周邊景點。
資料來源：可樂旅遊、美諾酒店集團、2026旅行趨勢報告
