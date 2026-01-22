我是廣告 請繼續往下閱讀

藍白發動彈劾總統賴清德，立院召開全院委員會審查，民進黨立委沈伯洋21日發言時提到，去年大罷免的時候，如果沒有民眾站出來，台積電現在每天會被叫過來立法院問話，台積電有辦法做全世界的投資嗎？有辦法布局全球嗎？國民黨立委葉元之批，沈伯洋胡說八道到了極點。葉元之21日在政論節目《新聞大白話》指出，沈伯洋完全扭曲了當年《立法院職權行使法》的修法背景，當時修法確實涉及立法院調查權與聽證程序，但並非可以隨意傳喚每一個人，包括台積電，每天召喚台積電根本不可能。葉元之強調，沈伯洋將事件解釋為「青鳥飛出、在野黨濫權」完全錯誤，真正原因是民進黨輸不起。葉元之回顧，2024年大選後，民進黨未在立院過半，民進黨立院黨團總召柯建銘找總統賴清德及行政院長卓榮泰商議，計畫透過大罷免扭轉國會席次。民進黨隨後提出各種理由，包括國會改革法案以及當時爭議的1萬元政策，試圖以此罷免在野黨立委。葉元之指出，沈伯洋不應將這些歷史事件與在野黨濫權相混淆，這是明顯的誤解與誤導。此外，葉元之提到，《財政收支劃分法》通過後，地方政府自主財源增加，使台北市能推行營養午餐免費、導師費提高等福國利民政策。然而，民進黨卻以此作為罷免理由，顯示他們企圖將政治操作凌駕於政策成效之上。他批評沈伯洋的說法不僅錯誤，甚至將民進黨自身操作歸咎於在野黨，混淆視聽。葉元之總結說，青鳥事件及當前混亂局面，完全是民進黨在操作政治與選舉策略造成的，並非在野黨濫權所致。他呼籲沈伯洋應正視歷史事實，停止胡亂解讀，以免誤導社會與民眾認知。