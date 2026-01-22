我是廣告 請繼續往下閱讀

台泥公告，再處分電源廠飛宏1.96萬張股票，每股平均價格34.27元，交易總金額約6.73億元，此次處分後，台泥對飛宏再無持股。若加計台泥先前已公告處分的2.2萬張、交易總金額6.68億元，台泥總計處分飛宏4.16萬張，交易金額13.41億元；台泥說明，處分目的為資金規劃。台泥於2021年12月公告參與飛宏私募案，以每股均價40.26元、總金額15.1億元取得飛宏3.75萬張持股，當時一舉躍升為飛宏第二大單一股東。觀察台泥近一個月處分飛宏共計2.2萬張，減持幅度58.66%，市場看好飛宏籌碼結構獲得優化，週二、週三股價連續漲停，今日則是一度上漲至40.66元，隨後漲幅收斂至1%，續創1年高點。飛宏啟動「轉型2.0」策略，今年營運聚焦高功率電源、電動車與低軌衛星等三大應用，將低毛利的手機電源等訂單調整，優化產品組合，將有助今年毛利率轉佳、整體營運也可望優於去年。在低軌衛星方面，飛宏表示，已經打入美系大廠並成為主要供應商之一，預計今年低軌衛星營收可望成長5成；另外，高功率電源今年可望完成全產品線布局，後續也將從網通延伸布局AI伺服器。至於電動車充電樁去年受到美國關稅影響，動能較弱，但飛宏表示，需求並未消失，遞延專案今年可望陸續出貨，加上電動車既有設備將進入汰舊換新周期，將帶動公司相關業務回溫。’