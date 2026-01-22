我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆2死4傷火警的殉職勇消詹能傑，從事打火救人工作20年，曾因救護績效出色而獲得消防署頒獎，前年（2024）山陀兒颱風來襲時，他穿制服替隊上弟兄買午餐遭網路公審「還沒午休就出來買便當？」，但網友大多挺消防員、罵爆料者，當時詹能傑受訪還為爆料者緩頰，不料這次他再上新聞，卻是令親朋好友難以接受的殉職噩耗。2024年10月3日中午，基隆市仁愛區的廣知味燒腊店有一名不耐久候的客人，拍下詹能傑買15個便當的背影，匿名發文抱怨「消防人員可以在還沒12:00午休，就穿制服出來買便當？還一次買15個，也不先打電話！！」，但網友輪番留言嗆他沒上過班、輪班制不一定12點用餐、人家在忙的時候你在做什麼？爆料者仍不反省，繼續質疑「難道所有公務人員都可以還沒到12:00午休時間就先出來買便當？」「穿制服買便當」事件發生時，山陀兒颱風登陸台灣造成災情，消防隊即使沒救災也得待命，只能趁空檔買飯；詹能傑所屬的仁愛分隊吃完便當後，就接獲火警立刻出動，失火地點恰好是這次為詹能傑急救、氣切50分鐘的基隆長庚醫院。詹能傑當時接受媒體採訪表示，消防員常常洗澡洗到一半或還沒睡飽就臨時出勤，比起來吃飯算小事，他希望民眾多體諒消防員，也請網友別攻擊拍照發文者，因為那則貼文使更多人重視消防員的工作。