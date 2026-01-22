由漫畫改編成真人版的日本電影《死亡筆記本》中的女主角「彌海砂」當年由年僅18歲的甜美女星戶田惠梨香出演，綁著雙馬尾的俏皮模樣，讓影迷記憶猶新。但近日一組戶田惠梨香的照片曝光，卻讓大批粉絲崩潰，直呼：「還我彌海砂」。原來戶田惠梨香為了新劇《地獄占星師》刻意扮老，「斷崖式衰老」的犧牲裝扮讓觀眾相當佩服。
戶田惠梨香斷崖式衰老！新劇演66歲占卜師
戶田惠梨香的新劇《地獄占星師》4月27日將在Netflix播出，近日預告、劇照陸續公開，戶田惠梨香為了演繹日本傳奇占卜大師細木數子的一生，刻意扮老貼合66歲的造型，剪去長髮，呈現蠟黃的膚色及面部皺紋，與當初在《死亡筆記本》中的清純可愛的彌海砂完全判若兩人。粉絲看了都震驚不已，不敢相信這是戶田惠梨香。
彌海砂變熟女！戶田惠梨香37歲現況曝光
但其實就算褪去劇中刻意扮老的造型，今年的戶田惠梨香也已37歲，本來就與當年18歲的模樣有所差距。演員津田篤宏日前就在社群分享他與戶田惠梨香的後台合照，只見戶田惠梨香私下打扮相當成熟，已經從當初的稚嫩少女蛻變成氣質熟女，儘管照片中的她看起來依舊貌美，但還是有粉絲崩潰直呼：「還我彌海砂」、「戶田惠梨香長這樣？」只能感嘆歲月不饒人。
戶田惠梨香小檔案！靠《死亡筆記本》、《詐欺遊戲》爆紅
戶田惠梨香出生於日本兵庫縣，以清新靈動的演技與強大的角色塑造力著稱。2006年憑藉電影《死亡筆記本》中的「彌海砂」一角打開知名度，隨後主演《詐欺遊戲》神崎直及《空中急診英雄》緋山美帆子等經典角色，奠定一線女星地位。
戶田惠梨香也曾以日劇《流星之絆》獲得第2屆東京國際戲劇節助演女優賞，並憑藉晨間劇《緋紅》橫掃多項最佳女主角獎項。2020年與演員松坂桃李結婚，2023年迎來第一胎。2026年她強勢回歸螢光幕，不僅主演Netflix新劇《地獄占星師》，更出演TBS日曜劇場《Reboot》，讓粉絲相當期待。
影片來源：Netflix Taiwan YouTube
