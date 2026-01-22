美式賣場好市多（Costco）向來以高CP值、大份量聞名，不只台灣人愛逛，全球各地都有好市多的會員。但根據外媒表示，眾多好市多店員與前員工統整意見，盤列出「7大好市多地雷商品」，包括烘焙食品、酪梨、草莓、飲水機、汽水等，其中還有經典超夯電器Dyson吸塵器與Keurig膠囊咖啡機，被直指退貨率高、CP值不高，建議會員們下手前再三考慮。
根據外媒《cheapism》報導，多名好市多員工與前任員工，以自身經驗盤點賣場有7大商品，雖然人氣度極高，但實際使用或食用後與期待不符，導致退貨率居高不下，是賣場的退貨常客，榜單中甚至經典吸塵器界王者Dyson，以及價值高昂的Keurig膠囊咖啡機等。
📍1：烘焙食品份量大成消費陷阱！吃不完變廚餘浪費
好市多烘焙區食品種類多，加上每款份量極大，被會員認證CP值高，但份量多保存期限卻不長，許多人帶回家後只能在極短時間內拼命吃完，就連內部員工也忍不住喊話「包裝實在太大了！」倘若家人不多或家中存放空間不大，最終只能丟棄變廚餘，相當浪費。
📍2：汽水CP值比超市特價還低！非1類人別買
員工建議，除非是大型聚會採購，否則不建議在好市多購入36罐裝汽水，認為在一般超市購買更划算。原因在於汽水存放半年後口感會變差、氣泡明顯下降，且一般汽水在超市通常會有折扣，指出好市多的36罐大包裝換算單價後，CP值不比特價時的超市高。
📍3：Dyson吸塵器成退貨常客！店員認了：故障率高
吸塵器界王者Dyson也在好市多可以購入，卻有店員在Reddit爆料，表示幾乎每天都會收到一台或以上的Dyson吸塵器退貨，退貨理由通常是已經無法正常使用。
📍4：Keurig咖啡機常故障！一年內幾乎都被退回
Keurig咖啡機單價約200美元（約新台幣6327元），但員工搖頭直指容易故障，其也是常被退貨的品項之一。過去就有會員在Reddit抱怨，表示準備將咖啡機退貨時，就有員工告訴他「這種咖啡機幾乎一年內都會被退回」。
📍5：酪梨品質「看手氣」！1產地建議快避開
好市多員工提到，酪梨在挑選時一定要注意生產地，提到產地「來自墨西哥」的最好，建議避開「紐西蘭產」，表示後者常出現外皮不轉色、內部卻已腐爛等問題。
📍6：Primo飲水機耐用度變低！過來人用不到1年半就壞
Primo飲水機也被員工點名是經常被退貨的商品，有不少使用者回報，該牌舊款飲水機過去風評不錯，用了10年都沒壞，但新款耐用度大幅下滑，有員工目睹一位客人3個月內就退貨了2次，也有人使用了14個月就遇到故障等問題。
📍7：草莓、香蕉也是地雷！品質好不好看運氣
好市多生鮮產品繁多且誘人，一般來說不會像小家電或其他生活用品常被退貨，但員工強調好市多「草莓」卻是例外，被直指容易出現腐爛問題，好市多「香蕉」也有一半機率不會變黃。
資料來源：cheapism
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多烘焙區食品種類多，加上每款份量極大，被會員認證CP值高，但份量多保存期限卻不長，許多人帶回家後只能在極短時間內拼命吃完，就連內部員工也忍不住喊話「包裝實在太大了！」倘若家人不多或家中存放空間不大，最終只能丟棄變廚餘，相當浪費。
📍2：汽水CP值比超市特價還低！非1類人別買
員工建議，除非是大型聚會採購，否則不建議在好市多購入36罐裝汽水，認為在一般超市購買更划算。原因在於汽水存放半年後口感會變差、氣泡明顯下降，且一般汽水在超市通常會有折扣，指出好市多的36罐大包裝換算單價後，CP值不比特價時的超市高。
吸塵器界王者Dyson也在好市多可以購入，卻有店員在Reddit爆料，表示幾乎每天都會收到一台或以上的Dyson吸塵器退貨，退貨理由通常是已經無法正常使用。
📍4：Keurig咖啡機常故障！一年內幾乎都被退回
Keurig咖啡機單價約200美元（約新台幣6327元），但員工搖頭直指容易故障，其也是常被退貨的品項之一。過去就有會員在Reddit抱怨，表示準備將咖啡機退貨時，就有員工告訴他「這種咖啡機幾乎一年內都會被退回」。
📍5：酪梨品質「看手氣」！1產地建議快避開
好市多員工提到，酪梨在挑選時一定要注意生產地，提到產地「來自墨西哥」的最好，建議避開「紐西蘭產」，表示後者常出現外皮不轉色、內部卻已腐爛等問題。
Primo飲水機也被員工點名是經常被退貨的商品，有不少使用者回報，該牌舊款飲水機過去風評不錯，用了10年都沒壞，但新款耐用度大幅下滑，有員工目睹一位客人3個月內就退貨了2次，也有人使用了14個月就遇到故障等問題。
📍7：草莓、香蕉也是地雷！品質好不好看運氣
好市多生鮮產品繁多且誘人，一般來說不會像小家電或其他生活用品常被退貨，但員工強調好市多「草莓」卻是例外，被直指容易出現腐爛問題，好市多「香蕉」也有一半機率不會變黃。