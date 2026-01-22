我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆市仁愛區樂利三街一處大型社區昨（21日）深夜發生奪命火警，造成1女住戶、1消防員身亡！其中，仁愛分隊小隊長詹能傑為營救受困的34歲羅姓女住戶，不顧危險三度進入火場救人，更在生死關頭毅然摘下自己的面罩供對方使用，最終導致自己吸入過量濃煙缺氧殉職，讓原本與他並肩作戰的同仁們深陷巨大悲痛。對此，分隊長曹志榮受訪時數度哽咽，想到年僅41歲的詹能傑家中女兒才就讀國小四年級，卻因救災不幸殉職，讓他難過到情緒久久無法平復。據詹能傑的同事透露，詹家兄弟倆皆投身消防為民服務，他的弟弟詹庭豪過去曾長期任職於基隆市消防局百福分隊，直到去年10月才調往桃園服務，而詹能傑與擔任護理師的妻子感情良好，兩人膝下育有一名正就讀國小4年級的女兒，家庭生活十分和樂，怎料一場無情惡火竟讓原本溫馨的三口之家從此天人永隔。據《自由時報》報導，面對弟兄殉職，分隊長曹志榮在受訪時數度哽咽，難掩內心的悲慟。他回憶起事發當天，詹能傑才剛結束一整天高強度的特搜訓練，身體尚未得到充分休息，便在火警發生時義無反顧地帶領分隊趕赴現場支援。直到凌晨1點左右，傳出詹能傑受困緊急送醫的消息，曹志榮也馬不停蹄地趕去守候，遺憾的是最終仍未能從死神手中將人搶救回來。曹志榮心痛表示，想到詹能傑年僅41歲，且家中的女兒年紀還這麼小，發生這樣的憾事讓他萬分不捨。這起火警發生於21日深夜10時許，基隆一處社區2樓突發惡火，濃煙迅速灌滿公共空間。起火戶的一名70多歲余姓老婦逃生後，焦急哭喊「我女兒還在裡面！」。消防員隨即展開搜救，卻發現屋內堆滿大量雜物衣物，宛如小型回收場，導致火勢延燒猛烈且極難進入。消防隊採取分批輪替背負空氣瓶的方式挺進，殉職小隊長詹能傑在第二次撤出時，仍心繫弟兄安危，特別叮囑室內雜物極易滑落塌陷，提醒同仁千萬要當心，沒想到這番話卻成了他的最後遺言。凌晨1時許，小隊長詹能傑第三度重返火場，在雜物堆中發現受困且呼吸困難的34歲羅女，為爭取生機，他毅然將自己的面罩讓給對方，卻因火勢加劇吸入大量濃煙失聯，一小時後被救出送醫，仍於清晨5時許宣告不治，而受困的羅女經搶救後也傷重身亡，這場惡火最終帶走了2條寶貴生命，令人悲痛。