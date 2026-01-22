我是廣告 請繼續往下閱讀

大魯閣今（22）日與中華民國棒球協會合作推出2026第2屆「台灣棒球小英雄球員卡」，2024年U18亞洲盃中華隊國手、去年透過選秀加入樂天桃猿的「綠島潛水艇」陳世展今日出席發布記者會，談到新入住的二軍宿舍，直言附近環境很好，「樓下就有全家，附近很多好吃的，放假都會去吃壽司。」陳世展去年透過選秀加入樂天桃猿，起步先待在二軍，從強化身體素質開始，陳世展稱讚新宿舍整體環境很棒，不僅生活機能方便，飲食選擇也很多，讓自己可以專心備戰新球季，他還透露，休賽季計畫是增重，從去年U18到現在，自己已經從73公斤增重到80公斤，希望可以維持住目前身形。樂天桃猿當家下勾投手、也是國家隊常客的學長黃子鵬休賽季離隊，同為下勾投手的陳世展，少了一個學習對象，他表示心情多少有些失望，但仍強調不只是他，全隊都給予祝福，「因為自由市場就是一個證明自己價值的地方。」此外，陳世展也有信心地說，自己本來就有一套調整方式，會在例行訓練上多加強，晚上回到宿舍會甩毛巾、照鏡子看投球動作等等，隊上也有不同學長可以請益，「持續跟川岸強教練學習，也會跟其他學長多交流技術，還有很多學長願意教我，讓我學習到很多。」陳世展今日出席球員卡記者會，也談到過去多蒐集啦啦隊卡，像是慈妹跟峮峮的卡，球員卡則只有珍藏一張，就是林智勝，「他是我以前的偶像，2015年看到他打三分砲，我就跟家人說，我以後也要當全壘打王。」想不到最終是以投手身分擠進職棒舞台，陳世展笑說，「只能說都是緣分！」